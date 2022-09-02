أكاديمية الشرطة تستضيف المؤتمر الثامن لمسئولي حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية

تستضيف وزارة الداخلية المؤتمر الثامن للمسئولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية، بمقر أكاديمية الشرطة خلال الفترة من 5-8 سبتمبر 2022، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء بمجلس وزراء الداخلية العرب وعدد من المنظمات العربية والأجنبية المعنية بحقوق الإنسان، وكذا المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وتُعد استضافة وزارة الداخلية، للمؤتمر ورئاسة فعالياته تقديرًا من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لدور مصر العربي، وتكريسًا لإعلاء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان في المجالات الأمنية المختلفة والتي كانت مصر فى مقدمة الدول التي حرصت على تطبيقها بمختلف المناحي الأمنية.

يأتي ذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموى القومي لمصر الذي يرسخ مبادىء تأسيس الجمهورية الجديدة، ويحقق أهداف رؤية مصر 2030 بهدف تحقيق المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وترسيخًا لما تقوم به الدولة بمجالات دعم الحقوق والحريات لجميع فئات المجتمع.