أكاديمية الشرطة تستضيف الدورة التدريبية الثانية بمجال مكافحة العنف ضد المرأة

استضافت وزارة الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة -مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمركز بحوث الشرطة- دورة تدريبية بمجال مكافحة العنف ضد المرأة وحقوق الإنسان، خلال الفترة من 9/5 حتى 11/5/2023، والتي ينظمهما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بالتنسيق مع السفارة الأسبانية بالبلاد للكوادر الأمنية العاملين بوزارة الداخلية.

وتضمن البرنامج العديد من المحاور يأتي من بينها الإطار القانوني لمكافحة العنف ضد المرأة، خصائص العنف ضد المرأة، إجراءات التحقيق في جرائم العنف ضد المرأة، دور قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في التصدى لجرائم العنف ضد المرأة، الإطار التشريعي لجرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق فى قانون العقوبات المصري.

كما يعكس تنظيم تلك الدورات مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشري في مختلف المجالات الأمنية، لاسيما المعنيين بملف مكافحة العنف ضد المرأة وحقوق الإنسان.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز أحد محاورها على نشر وتعميق ثقافة حقوق الإنسان بين كافة العاملين بها،ةوالترحيب الدائم بالتعاون المثمر والبناء بينها وبين الكيانات الأممية المعنية ودول الاتحاد الأوروبي بهذا المجال.