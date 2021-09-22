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أكاديمية الشرطة تدرب 52 مؤسسة وطنية على مواجهة مخططات إسقاط الدولة

في ورش تدريبية للعاملين بالقطاع الحكومي.
أماني عوض 8:02 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21 8:02 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21

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نظمت أكاديمية الشرطة بمقر مركز بحوث الشرطة عدد من ورش العمل التدريبية، تحت عنوان: “دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدولة” شارك خلالها 289 فردًا يمثلون 52 مؤسسة وطنية تشمل قيادات الجهاز الحكومي من وزارات الدولة والهيئات الحكومية وعدد من النقابات العمالية وذلك بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

وتناولت ورش العمل التدريبية عددًا من الموضوعات المتصلة بالأمن القومي، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز أُطر التعاون مع كافة مؤسسات الدولة.

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وأثمرت المناقشات التي تناولتها الورش عن الخروج بعدد من النتائج والتوصيات شديدة الأهمية ومن بينها نجاح جهود الدولة المصرية، في مواجهة مخططات هدمها وإسقاطها من الداخل وإحتواء الآثار السلبية لتلك المخططات، من خلال الاهتمام برفع الوعى لدى المواطنين.

وتطرقت التوصيات إلى أن الدولة المصرية قد انتهجت في إحباط تلك المخططات نهجًا فريدًا تمثل في حشد كافة الجهود من مختلف مؤسسات الدولة وكياناتها، وإلغاء الحواجز بين كافة الأجهزة لتعمل كلها بتناسق وتناغم من أجل إحتواء مخططات الهدم والتحول نحو التعافي، ومن ثم الانطلاق صوب التطوير الشامل ومناخ الإستقرار الذى تشهده الدولة حاليًا، وكان لتلك الفعاليات أصداء إيجابية في نفوس المشاركين.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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