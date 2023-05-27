أكاديمية الشرطة تدرب كوادر «المالية» والبنوك المصرية على مواجهة مخططات إسقاط الدول (صور)

نظمت أكاديمية الشرطة بمقر مركز بحوث الشرطة ورشة العمل التدريبية السابعة والعشرين الموجهة لعدد من الكوادر الإدارية بوزارة المالية والبنك المركزي المصري وعدد من البنوك المصرية، تحت عنوان: دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول، خلال الفتـرة من 21 إلى 25 مايو الجاري، والتي شهدت مشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

واستهدفت ورشة العمل تناول عدد من الموضوعات ذات الصلة بالأمن القومي المصري، من أبرزها: تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع، ومشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط، وحرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة، وآليات وأدوات هدم الدول من الداخل “الإرهاب والشائعات والحروب النفسية” – تخريب الاقتصاد والتدخلات الخارجية والتمويل الأجنبي للأنشطة الهدامة، واستخدام مواقع التواصل الإجتماعى لتزييف الوعى وإثارة الرأي العام، والإعلام الموجه ودوره في إسقاط الدول من الداخل، وجهود الدولة المصرية فى كافة المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية لإحباط مخططات إسقاط الدول.

كما يُعد تنظيم هذه الورشة استمرارًا للدور الرائد الذى تضطلع به وزارة الداخلية، في مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.