أكاديمية الشرطة تدرب كوادر أمنية إفريقية وممثلين من «الكومنولث» في مجالات حقوق الإنسان (صور)

نظم مركز بحوث الشرطة في أكاديمية الشرطة، الدورة التدريبية رقم 345 بمجالي الشرطة المجتمعية وحقوق الإنسان، بمشاركة 25 متدربًا من الكوادر الأمنية من الدول الأفريقية يمثلون 11 دولة أفريقية.

وعقد مركز بحوث الشرطة، الدورة التدريبية رقم 375 في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، بمشاركة 19 متدربًا، يمثلون 5 دول كومنولث.

جاء ذلك بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية، وتعزيزًا لأوجه التعاون الأمني الدولى بين وزارة الداخلية المصرية والأجهزة الأمنية بتلك الدول.

واستهدفت الدورتين إعداد وتأهيل المتدربين علميًا ومهاريًا في شتى مجالات العمل الأمني، تحت إشراف نخبة من ضباط الشرطة المصرية.

وارتكزت البرامج العلمية والتدريبية التي أعدها مركز بحوث الشرطة على عدد من المحاور العلمية والنظرية والتطبيقية.

وشارك في البرامج نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين بمجال الدورات إلى جانب المحور الثقافي والسياحي، والذي أتاح الفرصة للمتدربين زيارة أشهر المعالم السياحية والأثرية والتاريخية بالبلاد.

يأتي ذلك فى ضوء تعزيز أوجه التعاون الأمني الدولى بين وزارة الداخلية المصرية، والأجهزة الأمنية بمختلف الدول.

وفي إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تعظيم أواصر الصلة مع الدول الصديقة

بكافة المجالات ذات الإهتمام المُشترك وخاصة مجال تبادل الخبرات الأمنية، وفي ضوء التعاون الأمني مع تلك الدول لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والتدريبي في شتى مجالات العمل الشرطي للكوادر الأمنية الدولية، بهدف تحقيق الإستفادة من الخبرات الأمنية المصرية.