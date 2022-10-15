أكاديمية الشرطة تحتفل بتخريج كوادر أمنية من دول إفريقية و«الكومنولث»

نظمت أكاديمية الشرطة احتفالية بمناسبة تخريج دورات تدريبية لعدد من المتدربين الأفارقة ودول الكومنولث، في بعض المجالات، أبرزها: مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، مكافحة الإرهاب الدولي، تأمين المنشآت، حراسة الشخصيات، وذلك بمقر مركز بحوث الشرطة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

وشهدت تلك الدورات مشاركة 137 مُتدربًا، يمثلون 29 دولة أفريقية، و5 دول من دول الكومنولث.

ونقل مدير مركز بحوث الشرطة، خلال كلمته التي ألقاها تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واهتمامه البالغ بفعاليات تلك الدورات.

وأكد على حرص وزارة الداخلية على تقديم برامج تدريبية متطورة إتساقاً مع إستراتيجية الوزارة التي ترتكز في أحد محاورها، على تدعيم أواصر التعاون والترابط مع كافة الأجهزة الأمنية بالدول الأفريقية الشقيقة، وكذا دول الكومنولث وتبادل الخبرات ودعم الجوانب التدريبية من أجل سلامة وأمن جميع دول القارة.

وفي إطار التنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، أكد الأمين العام للوكالة أنها تعمل بصورة مكثفة فى مجال بناء القدرات ودعم الأنشطة التنموية بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة، وأن تعزيز الأمن والاستقرار فى دول القارة الأفريقية ودول الكومنولث يمثل أحد أولويات عمل الوكالة.

وتلقى المتدربون برنامجاً تدريبياً وتعليمياً مواكباً لأحدث المستجدات بمجال التدريب الأمني، بمحاوره المختلفة، والذي شارك فيه نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين بالإضافة للتطبيق العملى بالمعاهد التدريبية الأمنية المتخصصة التى تحاكى الواقع المعاصر.