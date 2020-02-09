أكاديمية السويدي للتعليم الفني تستقبل وفدا سويسريا

استقبلت أكاديمية السويدي للتعليم الفني، جي برملان-الوزير الفيدرالي للشئون الاقتصادية والتعليم والبحث في سويسرا والوفد المرافق له. وتأتي الزيارة بهدف استعراض التقدم الذي حققته أكاديمية السويدي للتعليم الفني في مجال التعليم الفني والتدريب المهني ، ولمناقشة آفاق التعاون في المستقبل والتعاون الحالي…

استقبلت أكاديمية السويدي للتعليم الفني، جي برملان-الوزير الفيدرالي للشئون الاقتصادية والتعليم والبحث في سويسرا والوفد المرافق له.

وتأتي الزيارة بهدف استعراض التقدم الذي حققته أكاديمية السويدي للتعليم الفني في مجال التعليم الفني والتدريب المهني ، ولمناقشة آفاق التعاون في المستقبل والتعاون الحالي بين الجانب السويسري والأكاديمية.

حضر الاجتماع بول جارنييه سفير سويسرا في مصر، يرافقه وفدٌ من كبار رجال الأعمال في سويسرا وبحضور حنان الريحاني-الرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدي للتعليم الفني.

وقال أحمد السويدي-رئيس مؤسسة السويدي إليكتريك: “تمثل جودة التعليم عاملاً رئيسياً لتحقيق التنمية الشاملة والنمو المستدام لمصر ولمواطنيها، كما أن تعاوننا مع سويسرا يساهم بشكل مباشر في البرامج التدريبية والتعليمية المتميزة التي يتلقاها طلبة أكاديمية السويدي للتعليم الفني في مصر، مضيفا أنه من خلال تعاوننا معاً، نقدم فرصاً تعليمية وتدريبية لمجتمع الفنيين في مصر، والذين سيلعبون بدورهم دوراً فعالاً في سوق العمل المحلية”.

وأضاف أن هذه الزيارة تؤكد أهمية مساهمات سويسرا في مجال التعليم الفني والتدريب المهني في مصر من خلال التعاون الفني مع أكاديمية السويدي للتعليم الفني، ويعكس هذا التعاون رغبة الطرفين في دعم الدمج الاقتصادي للشابات والشباب المصري، عن طريق منحهم فرصة الحصول على التعليم والتدريب الفني المزدوج طبقاً لأرقى معايير الجودة المتعارف عليها عالمياً”.

وقال بول جارنييه-سفير سويسرا في القاهرة: “باعتبارها واحدة من أهم دول العالم في مجال التعليم والتدريب المهني والفني، تفخر سويسرا بتعاونها مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وأكاديمية السويدي للتعليم الفني، من أجل تقديم فرص تعليمية وتدريبية في التعليم الفني وتنمية المهارات للشابات والشباب المصري، طبقاً لأعلى معايير الجودة العالمية”

وأكد جي برملان-الوزير الفيدرالي للشئون الاقتصادية والتعليم والبحث في سويسرا: ” ملتزمون بدعم التعليم والتدريب الفني في مصر انطلاقاً من العلاقات الثنائية المتينة التي تجمعنا مع مصر،إننا فخورون بالتقدم الكبير الذي حققه هذا المشروع ونتطلع للمزيد من التعاون المثمر مع أكاديمية السويدي للتعليم الفني خلال المستقبل”

بدأ هذا التعاون في سبتمبر 2018 بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وسكرتارية الدولة للشئون الاقتصادية في سويسرا، وقامت بعد ذلك مجموعة GFA-Consulting Group والتي تُعد واحدة من كبرى الشركات الألمانية في مجال التعاون التنموي، بتنفيذ بنود التعاون من خلال تحديث برنامج “فنيي الإلكترونيات الصناعية” بنظام الثلاث سنوات، مع دعم البرنامج بالمحتوى الفني اعتماداً على برامج التدريب الألمانية، بهدف منح طلبة الأكاديمية أعلى مستويات التدريب والتعليم الفني”.

تستهدف أكاديمية السويدي للتعليم الفني تعميق التعاون الثنائي المصري السويسري في مجال التدريب والتعليم الفني، بهدف تطوير التدريب المهني ومستوى المهارات الفنية والشخصية، وقدرة المتدربين في الحصول على فرصة عمل وتمكين الشباب المصري من الالتحاق بسوق العمل.

