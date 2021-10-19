أكاديمية السويدي الفنية توقع اتفاقية مع السويس للصلب للتعاون المشترك

وقعت أكاديمية السويدي الفنية إتفاقية تعاون مشترك مع شركة السويس للصلب بهدف العمل على رعاية 200 طالب للعمل في مجال الحديد والصلب للعام الأكاديمي الحالي، وذلك في إطار التعاون المستمر بينهما في العديد من المجالات وعلى مدار السنوات الماضية.



وقع الاتفاقية كلاً من المهندس أحمد السويدي رئيس مؤسسة السويدي إليكتريك ورفيق ضو – العضو المنتدب لشركة السويس للصلب، حيث تعمل شركة السويس للصلب مع أكاديمية السويدي الفنية منذ4 سنوات.

وقد بدأت الشراكة بين الكيانين عام 2017 من خلال برنامج “التدريب من أجل التشغيل”، حيث تم تدريب عدد 200 من الشباب في تخصصي الميكانيكا والكهرباء من قِبل أكاديمية السويدي الفنية وتوظيفهم بشركة السويس للصلب.

ومع عام 2018، تم العمل على إطلاق تخصص جديد في التعليم الفني المزدوج وإعداد المناهج الخاصة به بالشراكة مع شركة السويس للصلب وهو تخصص” الحديد والصلب” وقامت الشركة برعاية 90 طالب وتم تخريج 46 طالب بالعام الأكاديمي 2020/2021، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوظيف نسبة 100% من الخريجين بشركة السويس للصلب.



وتعد الشراكة مستمرة بين الأكاديمية والشركة من خلال برنامج “التدريب من أجل التشغيل” بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية لتدريب عدد 60 من الشباب من قِبل أكاديمية السويدي الفنية والاكاديمية المصرية الالمانية للتدريب التقني وتوفير فرص توظيف لهم بشركة السويس للصلب في التخصصات (الصيانة الميكانيكية – الصيانة الكهربائية – CNC – السباكة).



وقال احمد السويدي ان اتفاقية التعاون المشترك مع شركة السويس للصلب تأتي مكملة للتعاون الاستراتيجي المستمر والمثمر على مدار السنوات الماضية، وأننا نسعى منذ إطلاق الاكاديمية لتحقيق أعلى مستوى من الأداء في التعليم الفني المبني على الابتكار وباستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا ، بهدف النهوض بالتعليم الفني في مصر وخدمة المجتمع والاقتصاد بشكل عام.

واضاف تمكنا من تدريب وإعداد 1200 طالب وطالبة في أكثر من 13 مجال وتخصص بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، كما نجحت الأكاديمية حاليًا أن تتوافق مع 8 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة كجزء من نهجها واستراتيجيتها”.