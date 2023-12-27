أكاديمية السويدي الفنية تحتفل بتخريج الدفعة العاشرة

احتفلت أكاديمية السويدي الفنية (STA)، التابعة لمؤسسة السويدي إليكتريك، بتخريج دفعة جديدة من دارسيها قوامها 350 طالبًا، إلى جانب تكريم المتفوقين والاحتفاء بنسب توظيف وصلت إلى أكثر من 80% من خريجي الأكاديمية الذين أهلتهم مواهبهم للحصول على فرص وظيفية في شركات ومصانع مرموقة.

وشهدت الاحتفالية التى أقيمت بالمقر الرئيسى لشركة السويدي إليكتريك حضور الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمهندس أحمد السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي، وحنان الريحانى، الأمين العام والرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدي الفنية، إلى جانب عدد من الرؤساء التنفيذين للشركاء الأكاديميين والفنيين، وعدد كبير من القيادات التنفيذية للمؤسسة، لتكريم الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية.

في هذا السياق، قالت حنان الريحاني، الأمين العام لمؤسسة السويدي، والمدير التنفيذي لأكاديمية السويدي الفنية: “نلتزم في الأكاديمية بتوفير أحدث نظم التعليم الفني لشبابنا، إذ نتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب الشراكات المتعددة مع أكثر من 50 شريكًا سواء أكاديميًا أو فنيًا أو صناعيًا أو راعيًا لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر وفقًا للمعايير الدولية.

وأضافت أن الأكاديمية تجني ثمار جهودها في تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية، والذين تمكن أكثر من 80% منهم من شغل وظائف في شركات مرموقة مع شركاء النجاح للأكاديمية، وبذلك يصل عدد الخريجين إلى أكثر من 2000 طالب وطالبة.

وتحتفي أكاديمية السويدي الفنية هذا العام بشركائها فى هذا النجاح “أورنج مصر”، و”ريدكون” ، ومكتب صبور الاستشاري، و”دي بي شنكر”، ومؤسسة بنك مصر، ومانتراك مصر، بالاضافة إلى شركة السويدي إليكتريك، إسكرا إميكو – مصر ، وإيجي بلاست، والسويدي سيدكو، والسويدي للمحولات (Transformers)، السويدي لنقل وتوزيع الطاقة، والسويدي لمشروعات نظم القوى (PSP)، والسويدي للأسلاك والكابلات (Cables).

فيما تخرجت أفضل المواهب من الأكاديمية لتضمن لنفسها فرصة وظيفية في مقرات شركاء النجاح للأكاديمية، ومن بينها مجموعة يونيون آير، ومجموعة طلعت مصطفى، ودي بي شنكر، ومانتراك مصر، وإسكر إميكو، والسويدي للمحولات، والسويدي سيدكو، وشركة راية، وسومیتومو ، وسبريا مصر، وكهرباء، وكايرو باك.

من جانبه، قال المهندس أحمد السويدى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي اليكتريك : “نؤمن بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني ودوره الحيوي في دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد، لذا نوفر كافة أشكال الدعم اللازمة لشبابنا من أجل بناء قدراتهم لتلبية متطلبات سوق العمل في ظل المتغيرات الصناعية الحالية.”

جدير بالذكر، بأن أكاديمية السويدي الفنية افتتحت فرعها الثالث بمدينة السادات واستقبلت أكثر من 300 طالب وطالبة فى مختلف التخصصات، بالإضافة الى إلحاق أول فصل لذوى القدرات الخاصة كأول مدرسة تعليم فنى مزدوج تنجح فى هذا النموذج حيث إن الإتاحة والدمج من أولويتنا، وأيضا تم وضع حجز الأساس لفرعها الرابع بالعين السخنة بالتعاون مع بنك مصر والمنطقة الصناعية بقناة السويس، كما أنه جار الانتهاء من المرحلة الثانية لافتتاح أول مركز تميز بمحافظة بورسعيد.