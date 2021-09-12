أكاديمية البحث العلمي : 3 أبحاث تفوز في تحدي بنك الابتكار المصري لإنتاج سمن غير مهدرج

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي وشركة صافولا للأغذية صباح اليوم 3 أبحاث فائزة لإنتاج السمن غير المهدرج وهي الأبحاث التي شاركت في تحدي “التصنيع الاقتصادي لسمن خالي من الزيوت المهدرجة بأقل تكلفة”، بهدف التشجيع علي اتباع ممارسات صحية ومن ثم الارتقاء بصحة وسلامة المجتمع المصري، وهو التحدي الذي أطلقته أكاديمية البحث العلمي وشركة صافولا للأغذية في مايو الماضي عبر منصة (بنك الابتكار المصري) الحكومية لإنتاج سمن نباتي خالي من الهدرجة بأقل تكلفة اعتماداً على سبل البحث العلمي وتكنولوجيا الغذاء.

يأتي ذلك فى إطار بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين الجهتين، واستقبل بنك الإبتكار المصري عدد 16 مقترحا تأهل منها 6 مقترحات بعد استبعاد 8 مقترحات لخروجها عن موضوع التحدي، بالإضافة إلى استبعاد مقترحين للتكرار، وتم عرض الـ6 مقترحات على لجان التقييم الفنى لاختيار الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولي، وأظهرت النتائج النهائية فوز الدكتور عادل جبر، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث بالمركز الأول فى التحدي، وفاز بالمركز الثاني محمد خيري، جامعة بنها، وفاز بالمركز الثالث إيمان ممدوح، جامعة جنوب الوادي.



وقد أوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في بيان صادر اليوم قائلاً: “تعظيماً لدور الأكاديمية الرائد في دعم البحث العلمي ومساعيها الدؤوبة لدمجه في كافة القطاعات، حرصت أكاديمية البحث العلمي، بالتعاون مع صافولا للأغذية، على رعاية الأبحاث تقنياً وذلك بتشكيل لجنة مختصة من صفوة خبراء الأوساط البحثية في مصر لتقييم الحلول المقدمة استناداً على الأسس العلمية والمستوى الابتكاري وسابقة الخبرات، فضلاً عن القابلية للتطبيق والجدوى الاقتصادية، مع مراعاة براءة الاختراع والجدول الزمني للتطبيق وامكانية التسويق. وأضاف سيادته “اختيارنا لأفضل 3 أبحاث علمية، يعني أن الأكاديمية ستقوم بالإشراف عليها حتى تتجسد للجمهور كمنتج غذائي غير مهدرج متوفر في الأسواق الاستهلاكية المصرية بسعر في متناول أيدي الجميع”.



وفي هذا الصدد، صرح السيد محمد بدران، رئيس تنفيذي (الاستراتيجية) بشركة صافولا للأغذية، قائلاً: “في مايو الماضي، أطلقت صافولا للأغذية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مسابقة مشتركة عبر منصة (بنك الابتكار المصري) الحكومية لإنتاج سمن نباتي خالي من الهدرجة بأقل تكلفة اعتماداً على سبل البحث العلمي وتكنولوجيا الغذاء. واليوم، تتوج صافولا للأغذية أفضل 3 ابتكارات علمية بجوائز مادية تقديراً لمجهودات أصحابها، فضلاً عن توفير التمويل اللازم وتقديم الاستشارات الفنية لتحويل الأبحاث الفائزة إلى منتجات استهلاكية خالية من الهدرجة وطرحها بالسوق المصرية بسعر تنافسي، تشجيعاً على اتباع ممارسات أكثر صحية.”