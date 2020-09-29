أكاديمية البحث العلمي و«CIT» تطلقان الدورة الثانية من الحاضنة التكنولوجية «إبداع»

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية فتح باب التقدم للدورة الثانية من الحاضنة التكنولوجية “إبداع” وهي حاضنة ممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بقيمة 2.5 مليون جنيه.

وتعد “إبداع” من الحاضنات الرائدة المتخصصة في مجالات الابتكار في مجالات التحول الرقمي ومن المقرر أن تتضمن خلال دورتها الثانية العديد من المحاور منها Industry4.0 والبنية التحتية ومنصات الخدمات الذكية والتجارة الإلكترونية والألعاب الإلكترونية وتطبيقات الواقع الإفتراضي والتطبيقات المالية .

وتعد إبداع إحدى أفرع الحاضنات الـ20 ضمن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية «انطلاق»، حيث يتم قبول طلبات التقديم اعتباراً من اليوم الموافق 29 سبتمبر وحتي الثاني من نوفمبر المقبل وذلك من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي

وأعرب الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن سعادتة بالتعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مؤكداً أن التعاون مع الصناعة ودعم الابتكار والمبتكرين وريادة الأعمال التكنولوجية يأتي على قمة أولويات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر للتنمية 2030.

وأضاف صقر في بيان صحفي اليوم قائلا: إننا حريصون على تكامل وتنسيق الجهود مع المؤسسات الداعمة لريادة الأعمال المصرية والشركات التكنولوجية الناشئة وتوفير عناصر النمو والاستقرار لتلك المشروعات في سوق العمل ، موضحاً أن برنامج الحاضنات التكنولوجية بأكاديمية البحث العلمي «انطلاق» بلغ عدد الحاضنات التكنولوجية حتى الآن ٢٠ حاضنة بتمويل ٧٠ مليون جنيه، حيث يتم احتضان أكثر من ١٣٠ شركة منذ عام 2016 وحتى الآن.

وتم تخريج 103 شركات تكنولوجية ناشئة بالفعل تعمل فعلیاً فی السوقين المحلی والخارجی ما بین استثمارات وتمویل ذاتی، وقد أتاح برنامج انطلاق فرص عمل لشباب المبتکرین ورواد الأعمال.

وصرح وليد جاد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قائلاً: “إننا فخورون بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في الدورة الثانية من الحاضنة إبداع وهو ما يعد تكليلاً لنجاحات الدورة السابقة وترسيخاً لمبدأ تكامل المجهودات في مجال دعم قاطرة الإبتكار وريادة الأعمال خاصة في مشروعات التحول الرقمي التي تمثل حجر أساس لمستقبل التنمية المستدامة في مصر”.

وأضاف :” إن الدورة الحالية من الحاضنة ستكون متميزة من حيث محاور الموضوعات والهدف من أعداد الخريجين ، حيث نخطط لاستقبال 100 مشروع وتلقى أفكار 200 مبتكر في المرحلة الأولى ، على أن يصل عدد رواد الأعمال إلى ما يقرب من 20 مبتكرا في مرحلة ما قبل الاحتضان ويتم تصفيتهم لاختيار الأفضل منهم مابين 10 – 15 مشروعا في مرحلة الاحتضان”.

ومن المنتظر أن يتم عقد لقاء موسع خلال النصف الأول من شهر أكتوبر المقبل بحضور كل من الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية ووليد جاد رئيس مجلس إدارة الغرفة ومشاركة من المبتكرين وممثلي الشركات من المهتمين، لمناقشة أهداف الحاضنة ودورها في تعزيز التحول الرقمي في مصر والإجابة عن جميع الاستفسارات.

الجدير بالذكر أن الحاضنة “إبداع” قامت بتخريج عدد 7 شركات تكنولوجية ناشئة في الدورة الأولى للاحتضان وتم دعم كل شركة بمبلغ 150 ألف جنيه للشركة الواحدة، والتى حققت نجاحا في التواجد بالسوق وبدء تحقيق أرباح وعمل شراكات مع كيانات اقتصادية متميزة في نفس مجال عملهم في التعليم والسياحة والواقع المعزز والواقع الافتراضي والعقارات والتعليم الفني وقياس ذكاء الأطفال.