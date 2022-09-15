أكاديمية البحث العلمي والنقل البحري تعلنان الفرق الفائزة في تحدي مصر للصناعة

اختتمت فعاليات الدورة الثانية من تحدي مصر للصناعة 2022 بدعم وتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وشركة تقنية وتنفيذية مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ضمن بروتوكول التعاون المشترك بينهم لدعم مشروعات التخرج.

جائزة المركز الاول

وقد تم الإعلان عن الفرق الفائزة وهم فريق UPVC Welding Machine الذي حصل على المركز الأول بجائزة قدرها 30 ألف جنيه مصري.

جائزة المركز الثاني

بينما جاء فريق Smart Factory في المركز الثاني بجائزة قدرها 20 ألف جنيه مصري.

وتأتي إقامة التحدي للعام الثاني على التوالي تماشيًا مع جهود الدولة لتطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في شتى المجالات والقطاعات الصناعية، وذلك فى إطار تحقيق رؤية مصر 2030.

مستهدفات تحدي مصر

يستهدف “تحدي مصر للصناعة” دعم مستقبل الروبوتات فى مجالات الصناعة فى الجيل الرابع من التكنولوجيا،إلى جانب تمكينهم من صناعة الروبوتات لمواجهة تحديات السوق الحقيقية مثل معسكرات التصنيع، الهاكاثون، تسليم أطقم المكونات، البرامج التدريبية، معرض لأفضل المشاريع.

كما يعمل التحدي على دعم مشروعات التخرج لطلاب الجامعات المصرية ومساعدتهم في تنفيذ أفكارهم وتحسين جودتها لمواكبة ثورات التكنولوجيا المعاصرة وتوفير كافة الأدوات التي تمكنهم من تطوير وتبادل الأفكار مع خبراء الصناعة والمستثمرين.

فئات المشاريع المشاركة

و انقسمت مشروعات الفرق المشاركة إلى أربعة فئات منها (التصنيع الرقمي والمحاكاة، الروبوتات الجوالة، الروبوتات المائية، أذرع روبوتية متحركة، أذرع روبوتية ثابتة).

رئيس اكاديمية البحث العلمي : الوزارة تسعى لتهيئة بيئة محفزة و داعمة للإبتكار

الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن التعاون مع الصناعة ودعم الابتكار والمبتكرين وريادة الأعمال التكنولوجية يأتي على قمة أولويات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

و اشار إلى أن، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسعى من خلال الاستراتيجية التي وضعتها للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 إلى تهيئة بيئة محفزة وداعمة للابتكار وريادة الأعمال.

وأضاف أن الأكاديمية ومنذ تسع سنوات متتالية هي أكبر جهة داعمة لمشروعات التخرج فى مصر وذلك من منطلق إيمانها بابتكارات وكفاءات الشباب من طلاب السنوات النهائية بالكليات العملية فى الجامعات المصرية الحكومية منها والخاصة.

و تابع ، انه لتعظيم الاستفادة من مشروعات التخرج، قررت الأكاديمية التعاون مع شركاء محليين، لهم خبرات مسبقة ومثبتة فى التكنولوجيات الجديدة حيث تقوم كل جهة متخصصة بتولي تقديم الدعم الفنى لعدد من المشروعات، إلى جانب الدعم المادي.

مدير عام شركة دلتا سكوير: نعمل مع شركاؤنا لدعم مسيرة التحول الرقمي

من جانبه صرح المهندس محمود كشك المدير العام لشركة دلتا اسكوير الشريك التنفيذي للمشروع قائلا :” فخورين بدورنا البناء في دعم منظومة الإبتكار بمصر والمساهمة بفاعلية في الكشف عن المواهب البشرية المتميزة التي ستشارك في رسم ملامح المستقبل لتحقيق رؤية مصر 2030.”

و اوضح، ان الشركة تعمل على قدم وساق بالتعاون مع شركائها لتعزيز دور الابتكار التكنولوجي في مختلف القطاعات الرئيسية لدعم مسيرة التحول الرقمي .

يذكر أن نهائيات تحدي مصر للصناعة في دورته الأولى عام 2021 شهد مشاركة 120 مشروع وإجتياز 80 فريق لشروط التسجيل ، أما النسخة الثانية خلال العام الجاري 2022.