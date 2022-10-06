أكاديمية البحث العلمي تعلن الفرق الفائزة لتمثيل مصر في تحدي العرب لإنترنت الأشياء بدبي

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمد شديد، المدير التنفيذي للجمعية المصرية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبرمجيات «اتصال»، الفرق الفائزة في التحدي، هذا العام، بعد مشاركة قوية تنافس فيها 323 مشروعًا في مسارات التحدي المختلفة إلى أن وصلوا إلى النهائيات التي ضمت 10 فِرق من مدارس STEM، و10فرق من مشروعات تخرج، و5 شركات ناشئة، حصلوا على 9 ورش عمل، عدد 2 هاكسون، وعدد 3 تدريب تصنيعي لجميع المشاركين.

وكانت الفرق الفائزة في مسار الشركات الناشئة هي: شركة Sensofox قطاع المباني الذكية حصلت على المركز الأول، وجاءت شركة Viru Elect في قطاع الصحة بالمركز الثاني، وحصلت شركة Scriba في قطاع السياحة والآثار على المركز الثالث.

أما في مسار مدارس المتفوقين فكان الفوز بالمركز الأول من نصيب فريق Leak avengers من مدرسة ستيم أكتوبر، وحصل على المركز الثاني فريق I see من مدرسة ستيم الدقهلية،

والمركز الثالث كان من نصيب فريق Alzaheimer’s fighter من مدرسة ستيم كفر الشيخ، كما حصل فريق Tech Army من مدرسة ستيم الإسماعلية على جائزة أفضل عرض تقديمي.

بينما حصل فريق cyber hand من مدرسة ستيم الدقهلية على جائزة أفضل نموذج أولي، كما فازت الفرق في مسار مشروعات التخرج فكان المركز الأول من نصيب فريق Young Engineering Squad من جامعة القاهرة،

وحصل على المركز الثاني فريق Motus من جامعة المنصورة، وجاء في المركز الثالث فريق Utilizing IOT unit AR to help ASD من جامعة بنها،

كما حصل فريق Quantum من جامعة القاهرة على جائزة أفضل نموذج أولي، وأيضًا حصل فريق Go Hug من جامعة المنصورة على جائزة أفضل عرض تقديمي،

وسوف يتم تأهيل الفائزين الأوائل للمشاركة وتمثيل مصر في “تحدى العرب لإنترنت الأشياء”، والذي سيُعقد على هامش معرض GITEX بدبي، في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر المقبل، بمشاركة 12 دولة عربية، مما يتيح للمشاركين التعرف على رواد الأعمال وأصحاب الصناعات والمبتكرين وتنوير عقولهم بأحدث الابتكارات.