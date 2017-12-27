أكاديمية البحث العلمي تسجل 100 براءة اختراع في ديسمبر

بنمو 39 % في عدد البراءات بالمقارنة بالشهر ذاته في عام 2016المال خاصقالت أكاديمية البحث العلمي، اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل 100 براءة اختراع خلال الشهر الجاري مقابل 72 براءة اختراع خلال الفترة المقارنة من عام 2016.وأوضحت في بيان أن إجمالي براءات الاختراع التي سجلها مكتب براءات الاختراع المص

بنمو 39 % في عدد البراءات بالمقارنة بالشهر ذاته في عام 2016





المال خاص



قالت أكاديمية البحث العلمي، اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل 100 براءة اختراع خلال الشهر الجاري مقابل 72 براءة اختراع خلال الفترة المقارنة من عام 2016.



وأوضحت في بيان أن إجمالي براءات الاختراع التي سجلها مكتب براءات الاختراع المصري التابع لأكادمية البحث العلمي والتكنولوجيا ارتفعت بنحو 39% خلال شهر ديسمبر الجاري مقارنة بديسمبر من عام 2016.

