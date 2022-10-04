أكاديمية البحث العلمي تدعم 323 مشروعا في تحدي مصر لإنترنت الأشياء

انطلقت مساء أمس حفل ختام فعاليات الدورة السادسة لتحدي مصر لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي بدعم وتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بإجمالي عدد 323 مشروع في مختلف مسارات التحدي، وبمشاركة العديد من الكيانات الحكومية والأوساط الأكاديمية والشركات.

وتأتى المبادرة ضمن خطة الأكاديمية لدعم وتطوير بيئة الإبداع وريادة الأعمال وخلق شبكة ربط لدعم حركة التحول الرقمي وانترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

حضور الحفل

وحضر حفل الختام وتفقد المعرض الذي اقيم علي هامش حفل الختام الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمد شديد، المدير التنفيذي لجمعية اتصال، والدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمي للتنمية التكنولوجيه.

وضم المعرض ٢٥ ابتكار ومنتج وتطبيق من الشركات التكنولوجية الناشئة ومشروعات طلاب مدارس stem ومشروعات تخرج وكلها مبادرات تدعمها الأكاديمية.

رئيس اكاديمية البحث العلمي : التحدي يمثل نموذجا للتعاون البناء بين الكيانات المحلية و الدولية

وفي كلمته في الافتتاح اوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ان هذا التحدي يمثل نموذجًا متميزا للتعاون البناء والشراكة بين المؤسسات المحلية والدولية والإقليمية بدءًا من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بالشراكة مع جمعية اتصال .

وأشار صقر، إلى أن الفائزين الاوائل سوف يتم تأهيلهم للمشاركة وتمثيل مصر في “تحدى العرب لانترنت الاشياء” والذي سيعقد على هامش معرض GITEX بدبي في منتصف الشهر الجاري بمشاركة ١٢ دولة عربية.

وعرج رئيس الأكاديمية خلال كلمته على مبادرات وبرامج أكاديمية البحث العلمي المختلفة التى تدعم الدورة الكاملة للابتكار والتى تدعم اقتصاد المعرفة والتي تعمل على خلق بيئة مهيئة ومشجعة على الابتكار، بدءًا من تهيئة مناخ معزز للأنشطة البحثية والابتكارية وانتهاءاً بتسويق منتج يلبي أحد احتياجات المجتمع.

وذلك ضمن الخطة التنفيذية للأكاديمية خلال الفترة من 2014-2022 ورؤيتها المعلنة فى التشبيك والتكامل وتفادى الجزر المنعزلة.

وأكد رئيس أكاديمية البحث العلمى في ختام كلمته، على استعداد الأكاديمية الدائم لتبنى أي مبادرة من كافة مؤسسات الدولة تساعد في وصول دعم الأكاديمية إلى مختلف الشرائح من المبتكرين في مصر.

المدير التنفيذي لجمعية اتصال : 350 شركة ضمن الجمعية …و نعمل على توطين تطبيقات انترنت الاشياء و الذكاء الإصطناعي

وفي سياق متصل أعرب الدكتور محمد شديد، المدير التنفيذي لجمعية اتصال عن سعادته بالشراكة الناحجة المثمرة مع أكاديمية البحث العلمي منذ عام 2016 والتي سارت علي نهجها العديد من الجهات فيما بعد.

وأوضح أن أهداف التحدي تتوافق مع توجهات الدولة نحو خلق كوادر وكفاءات محلية تساهم في توطين التكنولوجيا في مجالات وتطبيقات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

وأشار شديد إلي أن جميعة اتصال تضم اكثر من 350 شركة تعمل في مجالات وتقنيات الذكاء الأصطناعي وأمن المعلومات، معلناً عن بداية مجمع جديد للإبداع في برج العرب وسيكون مجمع افتراضي لاستمرار رحلة النجاح ودعم الأفكار المبتكرة.

أضاف :”إننا نعمل على قدم وساق بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية بل والمنطقة العربية لتعزيز مكانة الابتكار وريادة الأعمال والسعي قُدماً نحو التحقيق الأمثل للتنمية المستدامة.

و نوه عن، استضافة مدينة العلمين الجديدة لفعاليات المؤتمر العالمي للذكاء الإصطناعي وإنترنت الأشياء والمقرر عقد ديسمبر المقبل بجامعة العلمين الجديدة ومكتبة الإسكندرية.