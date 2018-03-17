أكاديمية البحث العلمي تحتفل بالعيد الوطني للمرأة

جهاد سالم افتتح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فعاليات القمة The 7s للعام الثالث على التوالي، احتفالاً بالمرأة المصرية فى عيدها الوطني، تحت مظلة شهر العلوم المصري 2018. وأكد صقر، خلال كلمته على أهمية دور المرأة فى…

جهاد سالم

افتتح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فعاليات القمة The 7s للعام الثالث على التوالي، احتفالاً بالمرأة المصرية فى عيدها الوطني، تحت مظلة شهر العلوم المصري 2018.

وأكد صقر، خلال كلمته على أهمية دور المرأة فى البحث العلمي، تحقيقًا لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030 في مجال العلوم، فضلًا عن دورها الرائد في التنمية التكنولوجية.

وشارك فى فعاليات الدكتورة نادية زخاري، وزير البحث العلمي الأسبق، والدكتورة ماريان عازر عضو بمجلس النواب، وماجدة مالك أول قائدة للطائرات في مصر.

وقال صقر إن عدد الباحثات المصريات يصل إلى 55 ألف بنسبة تتجاوز 43% من عدد الباحثين المصريين، طبقاً لإحصائيات المرصد المصري لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالأكاديمية، مايعزز من دور غير المسبوق للمرأة المصرية فى مجال البحث العلمي وتنفيذ إستراتيجية الدولة للتنمية.