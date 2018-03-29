أكاديمية البحث العلمي تتلقى مشروعات في إطار التعاون المصري الصيني

المال - خاصأعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فتح باب التقدم لتلقي مشروعات بحثية في إطار بروتوكول التعاون العلمي المصري الصيني لعام 2018/2022، اعتباراً من اليوم، حيث تم تجديد التعاون المشترك بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية لمدة 5 سنوات أخري، ف



المال – خاص

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فتح باب التقدم لتلقي مشروعات بحثية في إطار بروتوكول التعاون العلمي المصري الصيني لعام 2018/2022، اعتباراً من اليوم، حيث تم تجديد التعاون المشترك بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية لمدة 5 سنوات أخري، في ضوء رغبة الجانبين في تطوير أواصر الصلة بينهما، حيث تم زيادة عدد المشروعات التي تُمول إلى 6 مشروعات بدلاً من 2، ليصل مبلغ التمويل المخصص لكل مشروع إلى 300 ألف جنيه في مجالات علوم الحياة والهندسة، وعلوم المواد.

وأضافت الوزارة في بيان لها: “وعلى السادة الباحثين الراغبين فى التقدم بالمقترحات البحثية، ملء الاستمارة بعد الاطلاع علي الشروط من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا www.asrt.sci.eg، علي أن يكون آخر موعد للتقدم بالمقترحات البحثية 30 مايو 2018”.

والجدير بالذكر، انه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 10 مشروعات وجارى تنفيذ مشروعين منذ توقيع البروتوكول بين الجانبين في عام 1998 في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والمواد الجديدة وعلوم النانو، والتكنولوجيا الحيوية وغيرهم من المجالات.

