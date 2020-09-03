أكاديمية الإعلام الجديد و«تيك توك» تدشنان أول جلسة افتراضية للدوائر الحكومية

أعلنت أكاديمية الإعلام الجديد، أول أكاديمية في مجال الإعلام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، عن شراكة استراتيجية استثنائية فريدة من نوعها مع المنصة الإعلامية الشهيرة “تيك توك” دشنتها بتنظيم ورشة عمل افتراضية للمؤسسات الحكومية لتعزيز الاستفادة من مزايا التطبيق في مهام عملهم.

وتأتي هذه الشراكة الجديدة ضمن الإطار الطموح والرؤية المستقبلية التي تنتهجها أكاديمية الإعلام الجديد والتي تصب تركيزها على صناعة محتوى يدعم المواهب العربية الشابة من جهة ويؤثر إيجاباً في زيادة الوعي وتغيير الصور النمطية عن المنطقة العربية من جهةٍ أخرى.



وعقد الجانبان ورشة افتراضية للمؤسسات الحكومية اليوم شارك فيها أكثر من 100 مشارك يمثلون 50 جهة حكومية محلية منها مؤسسة دبي للمستقبل وهيئة الطرق والمواصلات بدبي وشرطة دبي والقمة العالمية للحكومات ووزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وشركة أبو ظبي للإعلام والمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة.

وهدفت الورشة لتعريف المشاركين بتطبيق تيك توك واطلاعهم على ميزاته والاستفادة من الإمكانيات الاستثمارية الهائلة من التواجد على منصاته.

كما استعرضت ورشة العمل طرق التواصل المتوفرة على التطبيق والمهارات التشغيلية الأكثر فاعلية من خلال التواصل بشكل مباشر مع الخبرات العاملة في تيك توك .

وتعتبر ورشة العمل هذه الخطوة الأولى في طريق المبادرات المشتركة التي ستطلقها الأكاديمية بهدف دعم المواهب العربية في المنطقة العربية ككل وليس فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال راشد العوضي المدير التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد: “نحن في أكاديمية الإعلام الجديد سعداء للغاية لتوقيع شراكة استراتيجية فريدة من نوعها في المنطقة مع منصة تيك توك العالمية خاصةً وأن هذه الشراكة تصب في صميم سعينا نحو تطوير المحتوى في وسائل الإعلام الرقمي والاجتماعي الحديثة مع الحرص في الوقت ذاته على رعاية وتطوير الأفراد والمنظمات الموهوبة والمهتمة في هذا المجال.

وتابع من خلال هذا التعاون الجديد مع تيك توك، سيصبح بإمكان الأكاديمية الوصول إلى منافذ ترويجية أكثر شمولية تدعم الدوائر والهيئات الحكومية في الدولة وفي المنطقة وتمكنهم من توصيل الرسائل المؤثرة وتقديم حملات دعائية تطال كافة شرائح المجتمع”.

وأشاد رامي زيدان رئيس قسم الفيديو والمحتوى الإبداعي في تيك توك بهذه الشراكة الرائدة التي ستمهد لعهد جديد من التعاون الإبداعي بين الطرفين وعلق بالقول: “إن تطبيق تيك توك هو التطبيق الأكثر رواجاً عالمياً للفيديوهات القصيرة، ويوفر فرصة استثنائية وممتعة للتواصل بين جمهور واسع من المستخدمين بشكل إبداعي يعكس الأسلوب الشخصي لكل فرد منهم.

وأضاف، شراكتنا مع أكاديمية الإعلام الجديد لتقديم أول جلسة حوار افتراضية من نوعها في المنطقة هي خطوة هامة للتعريف بمدى فاعلية وتأثير تطبيق تيك توك في نشر المحتوى الإعلامي وكيف يمكن للهيئات الحكومية الاستفادة القصوى من شمولية وتأثير هذا التطبيق للتواصل بشكل فعال ومباشر مع الجمهور”.

ويعد تطبيق تيك توك من أكثر التطبيقات رواجاً حالياً حول العالم وذلك بفضل ميزاته المتنوعة التي توفر لمتابعيه فرصة خلق محتوى إبداعي مبتكر لا يقتصر على الترفيه فحسب بل يقدم كذلك مجموعة واسعة من الحلول والأفكار الجدية التي تناسب مشاريع الأعمال والمبادرات المهنية كافةً، كما تفسح المجال أمام مستخدميه للتعبير عن أفكارهم والتواصل مع الجمهور بطريقة متجددة تناسب كافة الأعمار والاختصاصات والمؤسسات بما في ذلك الهيئات الحكومية.

وستعمل أكاديمية الإعلام الجديد وتيك توك جنباً إلى جنب لتبادل المعلومات والرؤى وتنسيق الخطط الاستراتيجية المتعلقة بتأثير هذا التطبيق في المنطقة بما يتماشى مع برامج الأكاديمية.

كما سيطال التعاون جوانب أخرى عدة من بينها الاطلاع على أفضل الممارسات وتشجيع تطبيقها في البرامج التي تُعنى بإعداد مواد إعلامية عربية تركز على الرسائل الإيجابية المؤثرة، وتدريب صناع المحتوى العربي الذين تشرف عليهم الأكاديمية ضمن “وحدة المواهب” لتأهيلهم ليصبحوا من أهم قادة الفكر الإعلامي على الساحة العالمية.