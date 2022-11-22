أكادمية بوصلة «فارما أوفرسيز» تدرب طلاب الجامعات وتأهلهم لسوق العمل

تدرب أكاديمة بوصلة التابعة لشركة «فارما أوفرسيز» الطلاب ضمن فعاليات جامعة مصر الدولية لثقل مهارات الطلاب والخريجين الجدد، وتأهيلهم لسوق العمل.

وقال الدكتور شريف رأفت المدير التنفيذي لاكادمية بوصله التابعة لشركة «فارما أوفرسيز» إن هدف التدريب تقليل الفجوة بين الدراسة النظرية بالكليات وسوق العمل، وطرح الوظائف المناسبة على الطلاب خلال الفعاليات.

وأضاف، «رأفت» في تصريحات خاصة لـ «المال» شمول البرنامج تدريب الطلاب على كتابة السيرة الذاتية بطريقة احترافية، وخلوها من الأخطاء، وإبراز نقاط القوة فيها.

وأشار «رأفت»، إلى عقد محاضرة مجانية للطلاب، للتعريف بأهم المهارات التي يحتاجها الراغبون في الانضمام لسوق العمل في شركات الأدوية، موضحًا عقد اختبارين، شخصي ونفسي للطالب، وفق أحدث النظم لتدريب الطلاب لسوق العمل، وتسليمهم النتائج ليتعرف الطلاب نقاط القوة في شخصياتهم وآلية تعاملهم، ليعملوا على تنميتها، بالإضافة لاستعراض مواطن الضعف والمهارات الناقصة؛ ليتمكنوا من العمل عليها.

ولفت إلى أن نتائج الاختبار تحدد بشكل كبير اهتمامات الطالب، وقدراته الشخصية، ومهاراته المُختلفة من حيث التحليل، والقدرة على الابتكار، موضحًا مشاركة «فارما أوفرسيز» على مدار يومي 28 و29 نوفمبر في جامعة مصر الدولية.

يذكر أن الدكتور مهاب جزارين أكد، في حوار سابق لـ «المال» اهتمام «فارما أوفرسيز» بتدريب عدد من طلاب الجامعات المصرية، بالتعاون مع شركة بوصلة، إذ تم اختيار العديد من الطلاب من ضمن 15000 طالب تقدم على منصة شركة «فارما أوفرسيز» على مستوى الجمهورية للتدريب والتأهيل لسوق العمل فى مجال الأدوية.

وأشار إلى إن الشركة تسعى لتوفير فرص تدريب مميزة وعالية الجودة؛ عبر تقديم محتوى تدريبي متخصص، بالإضافة إلى توفير فرص تدريبية للطلبة بالتعاون مع أبرز شركات القطاع الدوائي المرموقة في مصر مما يدعم فرصهم في الحصول على فرص عمل في هذه الشركات بعد التخرج.