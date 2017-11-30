أكابس: كوارث الحروب والمجاعات مستمرة فى 2018

خالد بدر الدينتوقعت مؤسسة أكابس البحثية التى تتخذ من مدينة جنيف السويسرية مقرا لها أن الأزمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم ستتفاقم العام المقبل مع استمرار الحروب الأهلية في أفريقيا بلا هوادة ووصول مناطق تمزقها الصراعات إلى حافة المجاعة وتنامي شبح عنف التطرف الإسلامي من الصومال وحتى أفغانست

خالد بدر الدين

توقعت مؤسسة أكابس البحثية التى تتخذ من مدينة جنيف السويسرية مقرا لها أن الأزمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم ستتفاقم العام المقبل مع استمرار الحروب الأهلية في أفريقيا بلا هوادة ووصول مناطق تمزقها الصراعات إلى حافة المجاعة وتنامي شبح عنف التطرف الإسلامي من الصومال وحتى أفغانستان.

وفحص التقرير- المعنون “نظرة عامة على الأوضاع الإنسانية: تحليل لأهم الأزمات خلال العام الجديد ” الصادر اليوم الخميس عن مؤسسة أكابس غير الهادفة للربح والتى تدعم موظفي الإغاثة الإنسانية بالرصد والتحليل اليومي – الأوضاع في 150 دولة بالاحتياجات المتوقعة في 18 دولة خلال عام 2018 وأكدت إن التوقعات قاتمة.

وكتب مدير المؤسسة لارس بيتر نيسن في التقرير يقول إنه إذا كان العام الجارى سيئا حتى الآن فإن التوقعات للعام الجديد ليست أفضل حالا وإنه من المرجح أن يتفاقم العنف وعدم الأمان في أفغانستان وجمهورية الكونجو الديمقراطية وليبيا وإثيوبيا ومالي والصومال وسوريا العام المقبل .

وذكرت وكالة رويترز التى نشرت التقرير أن إثيوبيا ستنضم العام المقبل إلى مناطق معرضة لخطر المجاعة في المنطقة وهي شمال شرق نيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن كما أنه من المتوقع أن تؤدي الانتخابات المرتقبة في أفغانستان والعراق وليبيا وجنوب السودان وفنزويلا إلى تأجيج التوترات والعنف بدلا من تحقيق الاستقرار علاوة على أن التطرف الإسلامي سيظل سببا في سقوط قتلى ونشوب صراعات.

و قالت شبكة التحذير المبكر من المجاعة والتى تمولها الولايات المتحدة الأمريكية إن ما يقدر بحوالى 76 مليون شخص في 45 دولة سيحتاجون على الأرجح لمساعدات غذائية في عام 2018 بسبب الصراعات واستمرار الجفاف منذ حوالى 18 شهرا في منطقة القرن الأفريقي وتوقعات بمعدلات هطول أمطار أقل من المتوسط في ربيع العام القادم في أفريقيا.

ورغم هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في معاقله الرئيسية بالعراق فمن المتوقع أن يواصل التنظيم شن هجمات في مختلف أنحاء البلاد لزعزعة استقرار الحكومة كما سيسعى لاكتساب القوة والموارد في جنوب ليبيا.

ومن المتوقع وفقا للتقرير أن تتمكن الدولة الإسلامية من توسيع رقعة تواجدها في منطقة بلاد بنط في الصومال بما سيؤثر على السكان المدنيين ويؤدي لنشوب اشتباكات مع منافستها الأكبر في المنطقة وهي حركة الشباب التي ستزيد بدورها من دموية الهجمات التي تشنها.

وتتوقع أكابس أن تستغل الجماعات الإسلامية المسلحة انسحاب القوات الحكومية من وسط مالي لتكتسب المزيد من المجندين المحليين ومزيدا من النفوذ فيما ستعزز حركة طالبان في أفغانستان من قوة معاقلها في المناطق الريفية كما سيدعم تزايد إنتاج الأفيون تمويل الجماعات المسلحة.