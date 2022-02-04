«أقوى ميكس» تحقق مليون مشاهدة في 24 ساعة.. وتعيد «مكي» للراب بعد سنوات

الأغنية أول «ديو» يجمعهما معًا

تصدر الثنائي ويجز وأحمد مكي، تريند منصّات التواصل الاجتماعي بمجرد طرح أغنيتهما الجديدة «أقوى ميكس»، على موقع «يوتيوب»، والأغنية أول «ديو» يجمعهما معًا.

واقتربت أغنية ويجز وأحمد مكي من حاجز المليون مشاهدة على موقع «يوتيوب»، بعد مرور أيام قليلة على طرحها، وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور، على الرغم من تسريب الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل طرحها بـ 24 ساعة، إلا أن هذا أسهم في تشويق الجمهور لانتظارها، خاصة مع عدم إصدار أحمد مكي لأي أغنيات منذ فترة طويلة.

حلمي بكر: هذه المشاهدات مجرد فكرة تقديم مكي وويجز أغنية معًا

أوضح الملحن حلمي بكر أن اغاني الراب مجرد أغنية تسمع وقتيا لكن لا تعيش لفترة طويلة، وليس هناك أزمة في تحقيق أغنية مكي وويجز الجديدة أقوى ميكس مليون مشاهدة في 24 ساعة أبدا .

لكن هذه المشاهدات لمجرد فكرة تقديم مكي وويجز أغنية معا ، فهو شيئا مختلفا بالنسبة للجمهور لكن ماقيمة هذه الاغنية بعد فترة لاشئ .

وتابع أن مكي فنانا جيدا كممثل ويقدم أغنية كل فترة طويلة بطريقة الراب وهو فن منتشر في الخارج بدرجة كبيرة عن مصر ، وله مستمعين اكبر .

عمرو الشاذلي: الاثنان مميزان في اللون الغنائي المختلف في الساحة الفنية

وقال الملحن عمرو الشاذلي إن أحمد مكي قدم دويتو سابقا مع دنيا سمير غانم وغناؤه مع ويجز شيئا مميزا ومختلفا، لاسيما بعد تحقيق الاخير شهرة واسعة مؤخرا في عالم الأغنية الراب .

وأشار الى أن الاثنان مميزان في اللون الغنائي المختلف في الساحة الفنية ، موضحا ان ذلك سبب تحقيق الاغنية الجديدة لهما أقوى ميكس مليون مشاهدة في 24 ساعة .

وتابع أن مكي يغيب لفترة طويلة ثم يعود بأغنية جديدة راب وتحقق نجاحا كبيرا حقيقة ، وذلك لاشتياق الجمهور له .