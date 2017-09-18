أقنعة للوجه لحماية مستخدمي آيفون X‎

بعد إعلان شركة “أبل” عن تغيير بصمة التعريف إلى تقنية التعرف على وجه المستخدم لفك قفل الهاتف الجديد “آيفون X “، بدأ عدد من المواقع الإلكترونية ببيع “أقنعة” للوجه، لحماية هاتف المستخدم أثناء النوم.

ووفقا لموقع “ماشبل”، عرض بائعون “أقنعة نوم” لمستخدمي “آيفون X” بسعر لم يتجاوز6 دولارات، على مواقع التسوق الإلكتروني مثل موقعي “أمازون” و “علي بابا”.

وتهدف الأقنعة الجديدة إلى تهدئة هواجس كثير من مستخدمي التكنولوجيا الذين يخشون إمكانية فتح الهاتف خلال نوم صاحبه وسرقة بياناته الشخصية.

وبدأت نقاشات عدة بشأن إمكانية فتح أقفال الهواتف أثناء نوم أصحابها من دون علمهم وما يثيره ذلك من تداعيات.