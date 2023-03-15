أقل من البلدي والسوداني.. تعرف على أسعار اللحوم التشادية في السوق المحلية

يبحث عدد كبير من المستهلكين عن أسعار اللحوم التشادية والتي من المستهدف ضخها في السوق المحلية خلال الأيام القادمة، حيث تم استلام أول شحنة منها بكمية تصل إلى 55 طنًا.

وتستهدف الحكومة أن تكون أسعار اللحوم التشادية أقل من مثيلاتها في السوق المحلية والتي مازالت تشهد زيادات ملحوظة.

وتتراوح أسعار كيلو اللحوم البلدية من 180 إلي 220 جنيهًا حسب النوع، بينما كيلو اللحوم السوداني بسعر 165 جنيهًا، والبرازيلي المجمد بسعر 120 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم التشادية

وبلغت أسعار اللحوم التشادية في السوق المحلية من 145 إلى 155 جنيهًا للكيلو الواحد.

كما أن النائب طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، قال خلال تصريحات تلفزيونية إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها حدوث تبادل تجاري بين مصر وتشاد، واستيراد لحوم حمراء تشادية وطرحها في السوق المحلية.

وأضاف نصير، أنه تم الحصول على أراض تشادية، بالتنسيق مع دولة تشاد، من أجل تحويل مرعى الحيوانات ليتناسب مع الذوق المصري، مؤكدًا أنه كان من الصعب استيراد هذه اللحوم حية.

وأوضح نصير أن دولة تشاد ليس بها منافذ بحرية وكان من الصعب شحن العجول الحية جوًا، لذلك تم التوصل إلي إستيرادها مذبوحة وطازجة.

مؤكدًا أنه تم استيراد أمس الثلاثاء أول صفقة تبادل تجاري بين مصر وتشاد من خلال طائرة لحوم مشحونة من تشاد، وعلى متنها 55 طنًا، وسيتم توزيعها على محافظات القاهرة الكبرى ووجه بحري.

وأوضح نصير، أن أسعار اللحوم التشادية ستكون أقل من مثيلاتها في السوق المحلية، والتي ستعمل على حدوث توازن في الأسواق.