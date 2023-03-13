«أقل من البلدي».. شعبة القصابين توضح أسعار اللحوم المستوردة من تشاد

قال هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية في القاهرة أنه سيتم قريبًا طرح لحوم مستوردة من تشاد، موضحَا أن ما يتم تداوله من شائعات عن تلك اللحوم غير صحيح.

وأضاف عبد الباسط خلال مداخله هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر أنه سيتم استقدام العجول من دولة تشاد ، ثم يتم تغذيتها بالعلف المصري لمدة 45 يوميًا حتي يكون طعم اللحم مثل اللحوم البلدية ومناسبة لذوق المواطنين.

وكشف نائب رئيس شعبة القصابين أن سعر اللحوم المستوردة من تشاد ستتراوح من 150 إلي 160 جنيهًا للكيلو الواحد، والتي ستكون بذلك أقل من مثيلتها البلدي والتي تبدأ من 200 جنيهًا، مما يعمل على توازن السوق وخفض أسعار اللحوم البلدي.

يشار إلي أن سعر كيلو اللحوم البلدية تتراوح من 200 إلي 250 جنيهًا، بينما يتم طرح كيلو اللحوم السوداني المبردة بسعر 165 جنيهًا، وكيلو اللحوم البرازيلية المجمدة بـ120 جنيهًا.

ولفت عبد الباسط إلي أنه تم عقد إجتماع بين شعبة القصابين ووزارة التموين في فبراير الماضي، والذي تم خلاله توضيح أن الدولة لديها عدد من المناشئ التي يتم منها استيراد اللحوم.

وقال عبد الباسط: نحن دولة ليست منتجة للحوم أو الأعلاف ولابد للحكومة أن تتدخل للموازنة بين العرض والطلب، كذلك لابد أن يتم التوسع في زراعة الأعلاف في مصر لأن ما يتحكم في تكلفة اللحوم هي الأعلاف وارتفاع سعرها يؤدي إلي زيادة في أسعار اللحوم.

وكانت المال قد نشرت منذ أيام أنه سيتم طرح كميات لا تقل عن 10 آلاف طن لحوم مستوردة من تشاد ، على أن يتم طرحها في منافذ وزارتي الزراعة والتموين.