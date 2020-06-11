«أقل شراسة لكن أسرع انتشارا».. متحدث الحكومة: الأغلبية الكاسحة لمصابي «كورونا» بأعراض بسيطة

لا نتوقع كثافة في حركة السياحة الخارجية اعتبارا من أول يوليو

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك اتجاها لتأجيل إعادة فتح مختلف الأنشطة، لافتا إلى أن إجراءات الفتح مثل إجراءات الإغلاق تتم بشكل تدريجي ومستمدة من الواقع الوبائي في مصر.

وأضاف سعد في مداخلة مع برنامج التاسعة مساء الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على القناة المصرية الأولى، أنه لو كان الوضع في أول أسبوعين في شهر يونيو أفضل حالا على مستوى زيادة الأعداد، ربما كانت الحكومة تكون أكثر سرعة في الفتح، لذلك تم التأجيل لأول يوليو.

وأوضح أن الأغلبية الكاسحة من الحالات المصابة بكورونا ذات أعراض بسيطة جدا، ولكن المشكلة في سرعة الانتشار، لكن القرار الذي ستطبق بشكل فوري هو بدء الحركة من الساعة الرابعة فجرا استجابة لشكاوى موظفي الحكومة وعدد من المزارعين.

وأشار إلى أن وصلت مناشدات من موظفي القطاع العام والخاص الذين يعملون في محافظات بعيدة عن مقار عملهم، بأنهم يحتاجون إلى التحرك من منازلهم في وقت مبكر جدا، إضافة إلى مناشدة المزارعين بأن فصل الصيف وهو موسم جني العديد من الخضر والفاكهة ما يتطلب جمعها في وقت مبكر جدا.

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس أن شراسة الفيروس انخفضت وهو ما يدل عليه أن معظم الحالات في مصر بأعراض بسيطة، والحالات الخطيرة تراجعت على مستوى الحدة ولكن في المقابل سرعة الانتشار زادت بصورة كبيرة.

وقال سعد إننا لا نتوقع كثافة في حركة السياحة الخارجية اعتبارا من أول يوليو، ولكن على الأقل سيكون الوضع أفضل مع اليابان لأن شركات السياحة العالمية تستهدفها، وهو ما يشجع بالنسبة للثلاث محافظات المختارة بأنها الأقل في عدد الإصابات “جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح”، وهناك حوافز منها أن التأشيرة السياحية ستكون مجانية، وستكون عودة متدرجة والتصاعد في الأعداد سيتم مع الوقت.

وأضاف أن قرار عودة الطيران المنتظم بشكل عام ليس قرار مصرفقط، بل مرتبط بقرارات العالم أجمع، لافتا إلى أن هناك موعد مرشح هو 1 يوليو لعودة الطيران المنتظم التدريجي.

يذكر أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا المستجد” عقدت اجتماعها، صباح أمس الخميس، بمقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية “فيديو كونفرانس”.

واستعرضت اللجنة، جهود مواجهة فيروس “كورونا المستجد”، وموقف حالات الإصابة والشفاء، كما تم استعراض خطط الوزارات المعنية المختلفة للفتح التدريجي طبقاً لتطورات الوضع الصحي في البلاد.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه تقرّر الآتي: