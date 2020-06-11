«أقل شراسة لكن أسرع انتشارا».. متحدث الحكومة: الأغلبية الكاسحة لمصابي «كورونا» بأعراض بسيطة

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك اتجاها لتأجيل إعادة فتح مختلف الأنشطة، لافتا إلى أن إجراءات الفتح مثل إجراءات الإغلاق تتم بشكل تدريجي ومستمدة من الواقع الوبائي في مصر.
وأضاف سعد في مداخلة مع برنامج التاسعة مساء الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على القناة المصرية الأولى، أنه لو كان الوضع في أول أسبوعين في شهر يونيو أفضل حالا على مستوى زيادة الأعداد، ربما كانت الحكومة تكون أكثر سرعة في الفتح، لذلك تم التأجيل لأول يوليو.
وأوضح أن الأغلبية الكاسحة من الحالات المصابة بكورونا ذات أعراض بسيطة جدا، ولكن المشكلة في سرعة الانتشار، لكن القرار الذي ستطبق بشكل فوري هو بدء الحركة من الساعة الرابعة فجرا استجابة لشكاوى موظفي الحكومة وعدد من المزارعين.
وأشار إلى أن وصلت مناشدات من موظفي القطاع العام والخاص الذين يعملون في محافظات بعيدة عن مقار عملهم، بأنهم يحتاجون إلى التحرك من منازلهم في وقت مبكر جدا، إضافة إلى مناشدة المزارعين بأن فصل الصيف وهو موسم جني العديد من الخضر والفاكهة ما يتطلب جمعها في وقت مبكر جدا.
وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس أن شراسة الفيروس انخفضت وهو ما يدل عليه أن معظم الحالات في مصر بأعراض بسيطة، والحالات الخطيرة تراجعت على مستوى الحدة ولكن في المقابل سرعة الانتشار زادت بصورة كبيرة.
وقال سعد إننا لا نتوقع كثافة في حركة السياحة الخارجية اعتبارا من أول يوليو، ولكن على الأقل سيكون الوضع أفضل مع اليابان لأن شركات السياحة العالمية تستهدفها، وهو ما يشجع بالنسبة للثلاث محافظات المختارة بأنها الأقل في عدد الإصابات “جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح”، وهناك حوافز منها أن التأشيرة السياحية ستكون مجانية، وستكون عودة متدرجة والتصاعد في الأعداد سيتم مع الوقت.
وأضاف أن قرار عودة الطيران المنتظم بشكل عام ليس قرار مصرفقط، بل مرتبط بقرارات العالم أجمع، لافتا إلى أن هناك موعد مرشح هو 1 يوليو لعودة الطيران المنتظم التدريجي.
يذكر أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا المستجد” عقدت اجتماعها، صباح أمس الخميس، بمقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية “فيديو كونفرانس”.
واستعرضت اللجنة، جهود مواجهة فيروس “كورونا المستجد”، وموقف حالات الإصابة والشفاء، كما تم استعراض خطط الوزارات المعنية المختلفة للفتح التدريجي طبقاً لتطورات الوضع الصحي في البلاد.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه تقرّر الآتي:
- استمرار حظر حركة المواطنين من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 4 صباحاً، اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 14 يونيو وحتى يوم الثلاثاء 30 يونيو الجاري.
- وقف حركة جميع وسائل النقل العام من الـ8 مساء يومياً.
- مد عمل المحال التجارية والمولات لمدة ساعة؛ لينتهي العمل بها في الساعة السادسة مساءً بدلاً من الخامسة مساءً طوال نفس الفترة.
- استمرار غلق المتنزهات العامة والشواطئ العامة حتى نهاية الشهر الحالي.
- استمرار العمل بالقرار السابق لرئيس الوزراء، الخاص بتخفيض عدد العاملين في الوزارات والجهات الحكومية؛ لمنع الاختلاط والتزاحم، على أن يقوم كل وزير باتخاذ القرارات الإدارية الخاصة بتنظيم ذلك وفق ما تقتضيه ظروف العمل بوزارته.
- السماح للأندية الرياضية بالبدء في تلقي الاشتراكات للأعضاء، اعتباراً من 15 يونيو الحالي حتى 30 يونيو، وكذلك رفع كفاءة المنشآت وإعادة تأهيلها خلال هذه الفترة.
- دراسة فتح دور العبادة اعتباراً من أول يوليو مبدئياً، وذلك في المحافظات الأقل إصابة بفيروس “كورونا”، وطبقاً لتطورات الموقف الصحي، ووفقاً لمدى حرص والتزام المواطنين باتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية في حالة الفتح، وإعادة تقييم الموقف أولاً بأول.
- الإعلان أول يوليو المقبل عن بدء حركة السياحة الوافدة والطيران إلى المحافظات السياحية الأقل إصابة بفيروس “كورونا المستجد”، وهي: “جنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح”.
- عقد امتحانات طلاب شهادة الثانوية العامة في موعدها المحدد سلفاً، وفقاً للضوابط والشروط الصحية المتفق عليها، ومتابعتها يوميًا حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب.