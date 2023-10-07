أقل سعر للضاني 300 جنيه للكيلو.. أسعار اللحوم اليوم السبت 7 - 10 - 2023

واصلت أسعار اللحوم تذبذبها في الأسواق والمناطق التجارية اليوم السبت 7-10-2023، وسجل أقل سعر لكيلو الماعز 250 جنيها والضاني 300 جنيه والكندوز بين 300 و 380 جنيها، والكبدة 340 جنيها، والسجق و البرجر والكفتة 240 إلى 250 جنيها، واللحوم الجملي أو المفروم 300 جنيه طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأفاد التجار بأن سعر عبوة اللحوم البرازيلية 80 جنيها والمفروم 70 جنيها و55 جنيها للكبدة لوزن 650 جراما في المنافذ وكيلو الدهن 100 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحم البرازيلي المستورد 200 جنيها والمفروم البرازيلي 190 جنيها ببعض المحلات التجارية والمفروم السوداني 150 جنيها والقطع والكبدة 210 جنيهات ببعض المنافذ.

وأفاد التجار أن سعر كيلو اللحوم الكندوز البلدي يتراوح بين 225 جنيها و 270 جنيها في منافذ وزارات الزراعة والتموين والداخلية والمفروم البلدي 240 جنيها و 320 جنيها.

أسعار اللحوم الحمراء البلدية والمستوردة

وكشف التجار أن سعر كيلو اللحوم الجملي أو السجق و المفروم 300 جنيها و البرجر البقري والكفتة تتراوح بين 150 و 240 جنيها في محال الجزارة البلدية .

وأوضح التجار أن الكبدة الكندوز البلدية تسجل 290 جنيها والسودانية 220 جنيها في المنافذ و الضاني البرقي و الرحماني 380 جنيها والضاني البلدي 280 جنيها في الأسواق .

وألمح التجار أن سعر كيلو البتلو البلدي 440 جنيها للكيلو والكفتة و السجق البقري 250 جنيها و البرجر الكندوز 250 و 280 جنيها و الكبدة البرازيلي 110 جنيها والأمريكي 120 جنيها .

أسعار اللحوم في مصر

وأفاد التجار أن سعر الكبدة الجملية 340 جنيها و الكبدة الضاني 390 جنيها و اللحوم الجاموسي 270 جنيها و اللحوم السوداني 210و220جنيها .

وأضاف التجار أن السجق المستورد ب 90 جنيها والبيف 40 جنيها بالمنافذ والفلتو البلدي و الستيك 430 جنيها للكيلو في السوبر ماركت .

وأفاد التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي ” القائم ” تأرجحت بين 125 إلى 130 جنيها و الجاموسي 110و 120جنيها للكيلو .

وكشف التجار أن سعر كيلو القائم ل ” الجاموسة اللحم ” 170 جنيها ول” البقرة اللحم” 190 جنيها و”العجلة اللحم” ب120جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 155 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية .

أسعار اللحوم في المنافذ

وأفاد التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

وأوضح التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف والجاموسة 55 ألف إلى 100 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم و المكعبات الكندوز : 260 و 300 جنيها للكيلو

أسعار الكفتة البلدية : 150 جنيها و 250 جنيها

أسعار اللحوم في منافذ ” الداخلية ” :200 جنيها إلى 270 جنيها

أسعار اللحوم السودانية في وزارة التموين :195 جنيها

أسعار المفروم السودانية في منافذ آمان :150 جنيها

أسعار اللحوم البرازيلي في منافذ الجيش: 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الهندي : 200 جنيها

أسعار السجق و الكفتة البلدي :240 إلي 250جنيها

أسعار البتلو البلدي : 380 جنيها و 400 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني : 420 جنيها

أسعار السجق الجملي : 280 جنيها

أسعار السجق المستورد :90 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي : 300 جنيها