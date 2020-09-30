«أقصى عائد اقتصادي».. السيسي يوجه بالإسراع في تطوير قطاع النقل البحري

خلال اجتماع، اليوم، مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، والسيد ياسر هيكل رئيس مجلس إدارة شركة أمون للتوكيلات الملاحية

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع، اليوم، مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، والسيد ياسر هيكل رئيس مجلس إدارة شركة أمون للتوكيلات الملاحية، بالإسراع في تطوير النقل البحري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض تطوير النقل البحري وإدارة الموانئ في مصر.

وشهد الاجتماع استعراض الخطوات التنفيذية في هذا الصدد مع هيئات الموانئ الرئيسية في مصر بكلٍّ من الإسكندرية ودمياط وبورسعيد والبحر الأحمر، وذلك بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية في منظومة النقل البحري بمصر من الشركات العاملة في الشحن والتفريغ والتوريدات وتداول الحاويات وكبرى التوكيلات الملاحية.

وقد وجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بالإسراع في عملية تحديث وتطوير قطاع النقل البحري على نحو يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، ويتسق مع محددات الأمن القومي المصري، ويسهم في إستراتيجية ونهج الدولة لتعزيز حركة التجارة البينية من وإلى مصر، مما يدعم فرص التصدير وتغطية الاحتياجات من المواد الأولي اللازمة لعملية الإنتاج والصناعة، وكذلك يعظم من الموقع الجغرافي المتميز لمصر وما يربطها مع العديد من التكتلات الإقليمية على مستوى العالم من اتفاقيات للتجارة الحرة، خاصةً القارة الأفريقية.