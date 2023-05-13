أقساط قطاع التأمين تنمو في يناير 2023 بنسبة تناهز 42% مقارنة بمثيله في 2022

كشفت هيئة الرقابة المالية خلال التقرير الشهري لها، ارتفاع قيمة أقساط التأمين في نهاية يناير 2023 لتزيد عن 6,5 مليار جنيه، مقارنة بـ4,6 مليار جنيه في نهاية ذات الشهر من العام السابق، بنسبة زيادة حوالي 41.7%.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية، تزايد إجمالي قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات في يناير 2023 إلى ما يقترب من 3,2 مليار جنيه، مقارنة بـ2,2 مليار جنيه تقريبًا، خلال ذات الشهر العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 45.3%.

وبيّن قرار الهيئة، تزايد إجمالي قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال في يناير 2023 إلى ما يزيد عن 3,3 مليار جنيه، مقارنة بـ2,4 مليار جنيه تقريبًا، خلال ذات الشهر العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 38.3%.