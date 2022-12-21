أقساط قطاع التأمين تناهز 4.8 مليار جنيه خلال سبتمبر 2022

وصلت نسبة نمو قيم أقساط قطاع التأمين المحصّلة إجمالًا في الشهور الـ9 الأولى من 2022 إلى 3%، حيث إن قيم أقساط شهر سبتمبر من 2022 قد ناهزت 4,8 مليار جنيه،مقابل 4,6 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وكشف تقرير الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية لشهر سبتمبر، والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية للعام الجاري، أن قيمة الأقساط المحصّلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات تصل الى2,1 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 1,7 مليار خلال سبتمبر 2021، ما يعني نموًا لتلك القيم بنسبة 22% تقريبًا عن العام الماضي.

وأكد أن ما حُصّل من الأقساط للأشخاص وتكوين الأموال في سبتمبر من العام الحالي زاد طفيفًا عن 2,7 مليار جنيه، بينما ارتفع عنه إجمالي المحصّل بنفس الشهر للعام السابق، حيث بلغ 3 مليارًا تقريبًا، بنسبة تراجع في النمو بلغت 7.7% تقريبًا.

كما بلغت قيم التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات في سبتمبر من العام الماضي قد زاد قليلًا عن 811 مليون جنيه، بينما ارتفعت النسبة إلى أكثر من 66.3% لنفس الشهر من العام الحالي حتى وصلت إلى ما تعدّى حاجز الـ1,3 مليار جنيه.

وأشار التقريرأن قيم التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال زادت بنسبة 16.8%، حتى اقتربت من922 مليون جنيه لـ”سبتمبر 2022″، في حين أن تلك القيم قد سجلت في ذات الشهر من العام السابق 1,1 مليار تقريبًا.

وكان تقرير الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية لـ”سبتمبر 2022″، والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية للعام الجاري، قد كشف عن قيم التعويضات المسددة قد وصلت إلى ما لامس 2,3 مليار جنيه، وبذلك تكون قد زادت القيم المسددة عن السنة الماضية بنسبة 18.3%، حيث زادت قليلًا عن 1,9 مليار.