أقساط قطاع التأمين تسجل 5.7 مليار جنيه في أغسطس 2022 (جراف)

كشف تقرير الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية لشهر أغسطس، والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية للعام الجاري، أن قيمة الأقساط المحصّلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات تقارب 2.8 مليار جنيه تقريبًا، بينما في أغسطس من 2021 كان قد جاوز قليلًا 1.6 مليار، وذلك ما يعني نموًا لتلك القيم بنسبة 76% تقريبًا عن العام الماضي.

في حين أن ما حُصّل من الأقساط للأشخاص وتكوين الأموال في أغسطس من العام الحالي ما زاد طفيفًا عن 2.8 مليار جنيه، بينما ارتفع عنه إجمالي المحصّل بنفس الشهر للعام السابق، حيث كان 3 مليارات تقريبًا، بنسبة تراجع في النمو بلغت 5.5% تقريبًا.

وبذلك أصبحت نسبة نمو قيم الأقساط المحصّلة إجمالًا تقترب من 23.5%، حيث إن قيم أقساط شهر أغسطس من 2022 قد ناهزت 5,7 مليار جنيه، بينما كانت القيمة بنفس الشهر من السنة السابقة 4.6 مليار جنيه.

والجراف التالي يوضح قيم أقساط شهر أغسطس من 2022 و2021:

والجراف التالي يوضح نسب أقساط شهر أغسطس من 2022 ونسب التغير عن مثيله في 2021: