أقساط قطاع التأمين تسجل 22.9 مليار جنيه خلال 4 شهور (مستند)

بلغ إجمالي أقساط قطاع التأمين 22.9 مليار جنيه، خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2023، مقابل 17.1 مليار جنيه، خلال الفترة نفسها من 2022، بمعدل نمو 29.8%، وفقًا لتقرير هيئة الرقابة المالية.

وبلغت أقساط شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 10.8 مليار جنيه تقريبًا، خلال الـ4 أشهر الأولى من 2023، مقابل ما يقارب 6.9 مليار جنيه، خلال الفترة نفسها من عام 2022، بمعدل نمو 57.2%.

وأوضحت الهيئة أن أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بلغت 12 مليار جنيه تقريبًا، خلال الـ4 أشهر الأولى من 2023، مقابل 10.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 12.3%.

وارتفعت أقساط شركات التأمين التجاري بنحو 37.6% لتسجل حوالي 20.1 مليار جنيه تقريبًا، خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل ما يقارب 15 مليار جنيه، خلال الفترة نفسها من 2022.

وتراجعت أقساط التأمين التكافلي بنحو 14.4% خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الحالي، لتصل إلى حوالي 2.3 مليار جنيه، مقابل 2.7 مليار جنيه خلال الربع نفسه من 2022.

وبلغت أقساط القطاع خلال أبريل 2023، نحو 4.7 مليار جنيه تقريبًا، مقابل ما يقارب 4.4 مليار جنيه، خلال الشهر نفسه من 2022، بمعدل نمو 7.2%.

وحققت شركات تأمينات الممتلكات 2.1 مليار جنيه تقريبًا، أقساطًا محصَّلة خلال أبريل الماضي، بينما بلغت حصيلة “تأمينات الحياة” حوالي 2.6 مليار جنيه تقريبًا.

وبلغت أقساط شركات التأمين التجاري حوالي 4.7 مليار جنيه تقريبًا، بينما وصلت أقساط التأمين التكافلي إلى حوالي 480 مليون جنيه تقريبًا، خلال الفترة نفسها.

وفيما يلي نص التقرير: