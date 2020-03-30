أقساط «طوكيو مارين» للتأمين تسجل 112.4 مليون جنيه خلال النصف الأول

تقبل تعويضات السيارات السارية وبدون رخص حتى 16 ابريل فقط

كشف إتسوشى ياماكاجى العضو المنتدب لشركة “ طوكيو مارين ” جينرال تكافل عن تحقيق شركته إجمالى اقساط تأمينية بقيمة 112.4 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى مقابل 94.5 مليون جنيه النصف الاول من العام الماضى بنسبة نمو قدرها 19%.

طوكيو مارين تسدد 52 مليون جنه تعويضات فى 6 شهور

وأشار ياماكاجى إلى أن “طوكيو مارين” جينرال سددت إجمالى التعويضات بقيمة 52 مليون جنيه مقابل 26.4 مليون جنيه

بزيادة 25.6 مليون جنيه بإرتفاع قدره 96% خلال نفس فترة المقارنة.

وأكد بلوغ عوائد الإستثمار بشركته إلى 34 مليون جنيه مقابل 22 مليون جنيه

بزيادة قيمتها 12 مليون جنيه بإرتفاع 8% عن ذات الفترة.

350 مليون جنيه استثمارات الشركة حتى نهاية ديسمبر

وأوضح العضو المنتدب لشركة طوكيو مارين جينرال تكافل حدث نمو طفيف لإجمالى الاستثمارات فقد بلغت 350 مليون جنيه مقابل 340 مليون

بزيادة 10 ملايين جنيه وبنسبة نمو قدرها 3%.

ولفت إلى إرتفاع إجمالى حقوق المشتركين – حملة الوثائق التأمينية- إلى 166 مليون جنيه مقابل 158.8 مليون جنيه بإرتفاع نسبته 5% .

وتابع زيادة حقوق المساهمين إلى 151.3 مليون جنيه مقابل 141.5 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بنمو 9.8 ملايين جنيه بنسبة نمو 7%.

وفى سياق متصل كشف ياماكاجى إلى ان شركته تستهدف 210 ملايين جينه بنهاية يونيو المقبل مقابل 191 مليون جنيه أقساط تأمينية العام الماضى.

وأوضح ان شركته تخطط لنمو سنوى يتراوح من 15إلى 20% سنويآ على الأقل وبخطوات ثابتة على ذلك منذ عدة سنوات

تعتزم شركة ” طوكيو مارين” جينرال تكافل مصر إطلاق موقعها الالكترونى “أتون” والذى يعنى إله الشمس

وذلك بداية العام المقبل والذى يعد أكبر إستثمار للشركة بغرض تطويرها وفقآ لتوجيهات المجموعة الأم فى اليابان.

30 مليون جنيه التكلفة الاستثمارية لموقع أتون

ولفت ياماكاجى إلى ان تكلفة الموقع الإستثمارية تجاوزت 30 مليون جنيه وسوف تقوم الشركة بإستخدام كافة خبرات مجموعة طوكيو مارين العالمية للمساهمة فى نموها والسوق ككل.

طوكيو مارين تصرف تعويضات السيارات بدون رخص

أضاف أن وسوف يساهم فى سرعة إصدار وثائق التأمين وصرف التعويضات للعملاء بالإضافة إلى سرعة صرف العمولات للوسطاء.

وفى ذات السياق قررت شركة “طوكيو مارين” جينرال تكافل أمس قبول تعويضات السيارات الجديدة بدون رخص سارية بشرط

أن تكون تلك الحوادث اثناء توقف السيارة أمام منزل المؤمن له أو فى الجراج الخاص به بمسكنه دون إستخدامها

وتكون غير مغطاة اذا ما خالف قانون المرور وقام بقيادتها.

وأوضح العضو المنتدب أن “طوكيو مارين “جينرال تكافل قررت قبول تعويض السيارات التى إنتهت رخصتها السارية خلال توقف العمل بوحدات المرور

وفقآ للقرار الصادر وحتى انتهاء مدته حيث قامت وزارة الداخلية بتعليق جميع اعمال ادارات المرور من -ترخيص جديد – تجديد رخص – رخص قيادة –

خلال الفترة من 19 مارس 2020 وحتي 16 أبريل 2020.