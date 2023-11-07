أقساط شركات تأمينات الممتلكات تناهز 24 في الأشهر الـ8 الأولى من العام الجاري

كشف تقرير أخير لـ”هيئة الرقابة المالية” أن قيمة أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت خلال الأشهر الـ8 الأولى من 2023 حوالي 23.937 مليار جنيه، مقابل 15.16 مليار جنيه لنفس المدة من 2022، بمعدل نمو 57.9%.

وأظهر أن أقساط شركات التأمين ارتفعت إلى 48.708 مليار جنيه خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الجاري، مقابل 37.504 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022، بمعدل نمو 29.9%.

وبلغت أقساط التأمين التجاري حوالي 43.133 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2023، مقابل 31.642 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام الماضي، بمعدل نمو 36.3%.

وتراجعت أقساط التأمين التكافلي بالسوق بنحو 4.9% لتسجل 5.575 مليار جنيه خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الجاري، مقابل 5.862 مليار جنيه أقساط محققة لذات النشاط في نفس الفترة من العام الماضي.

ونمت أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنحو 10.9% لتصل إلى 24.771 مليار جنيه خلال الأشهر الـ8 الأولى من 2023، مقابل 22.344 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2022.