أقساط شركات التأمين تسجل 5.7 مليار جنيه فى أغسطس 2022 (جراف)

بلغ إجمالي الأقساط المحصلة لشركات التأمين في أغسطس 2022 ما يناهز 5,7 مليار جنيه، وتصدرت “مصر للتأمين” شركات القطاع في أقساطها المحصلة، حيث تجاوزت 1,2 مليار، بينما وصلت “مصر لتأمينات الحياة” إلى 747 مليونًا، لتكون بذلك في المركز الثاني.

في حين أن المركز الثالث كان لـ”أليانز لتأمينات الحياة – مصر”، التي بلغت أقساطها المحصلة قيمة وصلت إلى 581 مليون جنيه تقريبًا، وحل بعدها “متلايف لتأمينات الحياة” بحجم تحصيل زاد قليلًا عن 501 مليون.

المركز العاشر لـ”أليانز للتأمين – مصر”

وناهزت أقساط “أكسا لتأمينات الحياة – مصر” المحصلة قيمة 330 مليون جنيه، لتحل بذلك في المركز الخامس، بينما جاءت “قناة السويس للتأمين” في المرتبة السادسة، بحصة زادت قليلًا على 223 مليونًا، أما “المصرية للتأمين التكافلي” فقد حصّلت 183 مليونًا تقريبًا، لتكون بذلك السابعة.

واستقرت “جي أي جي للتأمين – مصر” في المركز الثامن، بأقساط محصلة بلغت قيمتها 177 مليون جنيه تقريبًا، في حين أن المرتبة التاسعة أخذتها “طوكيو مارين مصر فاميلي تكافل”، التي حصّلت ما تجاوز قليلًا 173 مليونًا، وجاءت “أليانز للتأمين – مصر” بقيمة قدرها 158 مليونًا تقريبًا، لتكون العاشرة.

مجموع أقساط 1,383 مليار جنيه للكيانات الأقل من 3%

وقد بلغت الأقساط المحصلة التي تقل عن 3% لشركات التأمين الأخرى؛ قيمة بلغت 1,383 مليار جنيه، لتأخذ تلك الكيانات مجتمعة من نسبة إجمالي الأقساط 24.41%.

وكنت الهيئة العامة للرقابة المالية قد كشفت في تقريرها للأنشطة غير المصرفية لـ”أغسطس 2022″ عن مؤشرات الحصص السوقية لشركات التأمين، لذات الشهر.

والجراف التالي يوضح قيم أقساط الـ10 شركات الكبرى لـ”أغسطس 2022″: