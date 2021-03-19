أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات تنمو بنسبة 256% خلال العقد الماضي (جراف)

وبلغت أقساط تأمينات الممتلكات فى سوق التأمين المصرية إلى 7.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2013/2014 وبمعدل نمو 8.5% عن العام السابق.

ارتفعت أقساط تأمينات الممتلكات فى سوق التأمين المصرية خلال العشر سنوات الماضية من 5.7 مليار جنيه خلال العام المالى 2010/ 2011 إلى 20.3 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2019 /2020 وبمعدل نمو بلغ 256.1%، وارتفعت أقساط التأمين على الممتلكات إلى 6.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2011/ 2012 وبمعدل نمو 7.7% عن العام السابق، فما بلغت أقساط التأمين على الممتلكات والمسئوليات 6.9 مليار جنيه خلال العام المالى 2012 /2013 وبمعدل نمو 14.2% عن العام السابق له.

ارتفاع الأقساط إلى 8.1 مليار جنيه فى 2015

وبلغت أقساط تأمينات الممتلكات فى سوق التأمين المصرية إلى 7.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2013 /2014 وبمعدل نمو 8.5% عن العام السابق، وواصل نشاط التأمين على الممتلكات والمسئوليات نموه فى السوق لتبلغ أقساطه 8.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2014/ 2015 وبمعدل نمو بلغ 7.6% عن العام السابق له.

الجراف التالى يوضح تطور أقساط التأمين على الممتلكات والمسئوليات حتى عام 2020 بالمليار جنيه .

وصعدت أقساط التأمين على الممتلكات والمسئوليات إلى 9 مليارات جنيه خلال العام المالى 2015/ 2016 وبمعدل نمو 11%، فيما قفزت أقساط التأمين على الممتلكات والمسئوليات إلى 12.3 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/ 2017 وبمعدل نمو بلغ 36.8% عن العام السابق، وهو العام المالى الذى شهد تعويم الجنيه المصرى بقرار من البنك المركزى المصرى فى 3 نوفمبر 2016 والذى أدى إلى قيام عملاء التأمين بإعادة تقييم أصولهم والتأميين عليها بالقيمة السوقية العادلة حتى لا يطبق عليهم شرط النسبية، وبالتالى ارتفعت مبالغ التأمين وأقساط التأمين على الممتلكات والمسئوليات نتيجة لعملية التقييم تلك.

قفزة فى أقساط تأمينات الممتلكات بسبب التعويم

وقفزت أقساط التأمين على الممتلكات والمسئوليات إلى 15.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2017 /2018 وبمعدل نمو 26.7%، وارتفعت أقساط التأمين على الممتلكات والمسئوليات إلى 18.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2018/ 2019 وبمعدل نمو بلغ 15.6% عن العام السابق له، وعلى الرغم من تداعيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال العام المالى الماضى 2019 /2020 إلا أن أقساط التأمين على الممتلكات والمسئوليات ارتفعت إلى 20.3 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 12.3% عن العام السابق له.

الجراف التالى يبين معدل نمو أقساط التأمين على الممتلكات والمسئوليات حتى عام 2020 (النسبة مئوية %).