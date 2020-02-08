أقساط تأمينات الحياة تقفز إلى 2.3 تريليون يورو عالميا في 2018

بلغت أقساط تأمينات الحياة عالميا 2.3 تريليون يورو خلال عام 2018، وذلك وفقا لتقرير «نظرة على نشاط التأمين العالمى» الصادر عن شركة أليانز الألمانية للتأمين وإعادة التأمين.

وشهدت العشر سنوات الماضية منذ عام 2009 وحتى عام 2018 نموا كبيرا لنشاط التأمين على الحياة، حيث بلغ معدل نمو النشاط خلال تلك الفترة 31%، حيث تطورت أقساط تأمين الحياة على مستوى العالم من 1.7 تريليون يورو فى عام 2009 إلى 2.3 تريليون يورو فى عام 2018.

وشهدت تلك الفترة تذبذبا فى معدل نمو أقساط التأمين على الحياة ما عدا الأعوام الثلاثة الأخيرة من 2016 و2017 و2018 التى شهدت استقرارا فى معدل النمو.

31% نمو أقساط تأمينات الحياة عالميا خلال 10 سنوات

وارتفعت أقساط تأمينات الحياة على مستوى العالم فى عام 2010 إلى 1.8 تريليون يورو بمعدل نمو 5% عن عام 2009، فيما بلغت شهدت أقساط النشاط نموا طفيفا فى عام 2011 عن العام السابق بلغ 0.5% لترتفع إلى 1.82 تريليون يورو.

وارتفعت أقساط نشاط التأمين على الحياة فى عام 2012 إلى 1.89 تريليون يورو بمعدل نمو 4% عن العام السابق، وفقا لتقرير «نظرة على نشاط التأمين العالمى» الصادر عن شركة أليانز الألمانية للتأمين وإعادة التأمين.

عام 2013 شهد معدل نمو سلبى 1.3%

وانخفضت أقساط نشاط تأمين الحياة فى عام 2013 إلى 1.87 تريليون يورو بمعدل انخفاض بلغ 1.3% عن العام السابق، فيما عاود نشاط تأمين الحياة فى العودة للنمو بمعدل 7.1% فى عام 2014 ليعوض الانخفاض الذى حدث فى عام 2011.

وشهدت عام 2015 ارتفاع أقساط الحياة عالميا وفقا لتقرير «نظرة على نشاط التأمين العالمى» الصادر عن شركة أليانز الألمانية للتأمين وإعادة التأمين إلى 2.1 تريليون يورو بمعدل نمو 5% عن العام السابق، فيما شهد عام 2016 معدل نمو طفيف فى النشاط بلغ 2.3% عن العام السابق ليرتفع حجم الأقساط إلى 2.15 تريليون يورو.

وحقق قطاع التأمين على الحياة العالمى ارتفاعا فى حجم أقساطه بنسبة 2.4% فى عام 2017 ليبغ حجم أقساطه 2.2 تريليون يورو، وارتفع حجم أقساط تأمين الحياة عالميا إلى 2.3 تريليون يورو فى عام 2018 بمعدل نمو 2.5% عن العام السابق لها ، وذلك وفقا لتقرير «نظرة على نشاط التأمين العالمى» الصادر عن شركة أليانز الألمانية للتأمين وإعادة التأمين.

الجراف التالى يوضح تطور أقساط تامين الحياة على مستوى العالم خلال 10 سنوات (المبلغ بالمليار يورو).