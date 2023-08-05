أقساط «الممتلكات والمسئوليات» تتعدى 13,6 مليار جنيه في الـ5 شهور الأولى من 2023

قالت هيئة الرقابة المالية، إن أقساط شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت نحو 13,6 مليار جنيه تقريبا، خلال الشهور الـ5 الأولى من عام 2023، مقابل 8,7 مليار جنيه تقريبا، للفترة ذاتها من 2022، بمعدل نمو 57.2%.

وجاء بالتقرير الشهرى لهيئة الرقابة المالية، أن شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية قد حققت إجمالى أقساط بقيمة 28,7 مليار جنيه تقريبا بنهاية مايو من 2023، مقابل ما يقرب من 22,2 مليار جنيه، خلال الفترة ذاتها من عام 2022، بمعدل نمو 29%.

وأوضحت الهيئة، أن أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بلغت 15,1 مليار جنيه تقريبا بنهاية مايو 2023، مقابل ما يقرب من 13,5 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام الماضى، بمعدل نمو 11.3%.

وأفادت أن شركات التأمين قد سددت إجمالى تعويضات لعملائها بقيمة 13,4 مليار جنيه تقريبا خلال الشهور الـ5 الأولى من 2023، مقابل ما يناهز 10,4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022، بمعدل نمو 29.2%.

وذكرت أن قيمة تعويضات التأمينات العامة والممتلكات بالسوق قد بلغت 4,9 مليار جنيه تقريبا خلال الشهور الـ5 الأولى من 2023، مقابل ما يقرب من 3,8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022، بنمو 29.7%، كما سددت كيانات “الأشخاص” 8,4 مليار جنيه تقريبا، مقابل ما يقارب 6,6 مليار جنيه، بنمو 28.8%.

ومن الجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تصدر تقريرات متعددة تستعرض فيها أنشطة الأسواق المالية غير المصرفية والجهات ذات العلاقة بها والمتعاملين معها، وتعد “الهيئة” تلك التقارير بأبرز ملامح الأداء الرقابى والخدمى لمختلف إدارتها، وتشمل ملخص نشاط سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر.