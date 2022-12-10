أقساط «الممتلكات» بشركات التأمين منذ 2010 إلى 2022 (جراف)

سجلت أقساط التأمين على الممتلكات بمختلف الشركات المصرية العاملة بالقطاع ما يقرب من 1,120 مليار دولار بنهاية 2022.



وحسب بيان أجرته شركة ستاتيستا Statista، فإن حجم الأقساط المكتتبة في تأمين الممتلكات بنهاية 2021 بالشركات المصرية بلغ 977 مليون دولار تقريبًا.



وستاتيستا Statista شركة ألمانية متخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، وقد دشنت منصة تحتوي على أكثر من 1,000,000 إحصائية حول ما يُربو على 80,000 موضوع ويزيد عن 22,500 مصدر و170 صناعة مختلفة، وتدر إيرادات تبلغ حوالي 60 مليون يورو.



وبالرجوع إلى إجمالي الأقساط المكتتبة في تامين الممتلكات بالشركات المصرية العاملة بالقطاع، فقد بلغ حجمها في 2020 ما يقرب من 852 مليون دولار.



بينما بلغت أقساط «الممتلكات» بنهاية 2019 ما يقترب من 744 مليون دولار، على خلاف 2018 الذي سجل الإجمالي به 649 مليون دولار تقريبًا، بشركات التأمين المصرية.



وفي 2017 بلغ إجمالي أقساط «الممتلكات» بشركات التأمين المصرية ما يقرب من 574 مليون دولار، بفارق إيجابي يناهز الـ60 مليون دولار، عن سابقه 2016 الذي سجل أقساطًا بحجم 515 مليون دولار تقريبًا.



بينما في 2015 وصل حجم أقساط تأمين الممتلكات بشركات القطاع المصرية إلى 456 مليون دولار، في حين أن عام 2014 كان نصيبه منها 401 مليون دولار، بفارق إيجابي يلامس 55 مليون دولار للعام التالي له.



وبلغت أقساط «الممتلكات» المكتتبة بشركات التأمين المصرية في 2013 ما يقرب من 382 مليون دولار، على عكس العام السابق له الذي سجلت الكيانات التأمينية أقساطًا حجمها 369 مليون دولار، بنهاية 2012.



أما في 2011 فقد بلغت أقساط التأمين المكتتبة به لـ«الممتلكات» في مصر ما يقرب من 332 مليون دولار، بفارق سلبي 12 مليون دولار تقريبًا عن سابقه الذي بلغ حجم أقساطه 345 مليون دولار، بنهاية 2010.



والجراف التالي يوضح تطور أقساط تأمين الممتلكات بالشركات المصرية من 2010 وحتى 2022: