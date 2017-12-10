تأميـــن

أقساط الطبى فى مصر للتأمين تلامس 225 مليون

المال – خاص حققت شركة «مصر للتأمين» 225 مليون جنيه أقساطا بفرع التأمين الطبى خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالى الجارى (2017/2018) وذلك بنهاية أكتوبر الماضى. و كشف محمد مختار، رئيس قطاع العلاج الطبى بالشركة، أن شركته حققت قفزة كبيرة فى النمو فى فرع التأمين الطبى، وبلغت نس
10 ديسمبر، 2017 10 ديسمبر، 2017

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المال – خاص

حققت شركة «مصر للتأمين» 225 مليون جنيه أقساطا بفرع التأمين الطبى خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالى الجارى (2017/2018) وذلك بنهاية أكتوبر الماضى.

و كشف محمد مختار، رئيس قطاع العلاج الطبى بالشركة، أن شركته حققت قفزة كبيرة فى النمو فى فرع التأمين الطبى، وبلغت نسبة النمو %155 عن حجم أقساط التأمين الطبى بنهاية أكتوبر 2016 والتى بلغت 88.2 مليون.

و أضاف أن شركته حققت %37.5 من المستهدف فى فرع العلاج الطبى خلال العام المالى الجارى (2017/2018) وتستهدف تحقيق 600 مليون جنيه.

و أوضح أن الزيادة تأتى عبر جذب عملاء جدد مع إعادة النظر فى أسعار العقود الجماعية الحالية، وذلك لمواجهة الزيادة الكبيرة التى طرأت فى تكاليف الخدمات الطبية بعد تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى وارتفاع سعر الدولار ليلامس 18 جنيها بدلا من 8 جنيهات فقط قبل التعويم فى البنوك المصرية، مما زاد من أسعار المستلزمات الطبية المستوردة ورفع أسعار الأدوية المحلية والمستوردة.

و أكد أن شركته تراهن على التأمين الطبى الفردى، وتسعى إلى زيادة حصته لـ-5 %10 خلال العام المالى الجارى، وذلك بعد إصدارها منتجا متنوعا يلبى احتياجات المجموعات الصغيرة مثل الأسر والتى لا يتخطى عدد المشتركين الأساسيين بالعقد 50 فردا.

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