أقساط «السيارات التكميلي» تتصدر فروع التأمين في أغسطس 2022 (جراف)

تصدرت أقساط “السيارات التكميلي” بقية الفروع التأمينية، في أغسطس 2022 بنسبة بلغت 22% تقريبًا، وتلاه “الحريق” الذي بلغت نسبته ما زاد قليلًا عن 16%، أما نسبة “العلاج الطبي” فقد وصلت إلى ما ناهز 16%، وجاء من بعده “الطيران” بنسبة 13.5% تقريبًا.

أما تأمين “الحوادث والمسئوليات” فقد جاء في المركز الخامس بنسبة 9% تقريبًا، لأغسطس 2022، بينما بلغ “البترول” 7.5%، في حين أن السابع قد كان لنشاط “النقل الداخلي” الذي قارب بنسبته حدود الـ5%.

وكان المركز الثامن لـ”الهندسي”، الذي ناهزت نسبته 5%، وقد وصل “أجسام السفن” إلى ما يزيد قليلًا عن 2.5%، ليكون بذلك التاسع من حيث الترتيب، أما المرتبة العاشرة فوصلت نسبتها إلى ما تجاوز قليلًا الـ2%، وكانت لـ”النقل البحري”، بينما “السيارات الإجبارية” فسجلت نسبة 1% من الإجمالي.

وبالحديث عن الأنواع الأخرى التأمينية، فإنها لا تتعدى نسبها مجتمعة الـ1%.

وكان تقرير الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية للعام الجاري، قد كشف عن أن قيمة الأقساط المحصّلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات قد ناهز 15,2 مليار جنيه، منذ بداية يناير حتى آخر أغسطس من العام الجاري.

في حين أن ما حُصّل من الأقساط للأشخاص وتكوين الأموال في الشهور الـ8 الأولى من العام الحالي قد جاوز 22,3 مليار جنيه، بنسبة تحسن بلغت 17% عن العام الماضي، مما يجعل نسبة نمو قيم الأقساط المحصّلة إجمالًا 13%.

وفي الجراف التالي نسب أقساط فروع التأمين في أغسطس 2022: