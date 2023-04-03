أقساط التأمين سبيل لحفظ المدخرات ولا تزيد من الأعباء المالية.. (جراف)

من أهم فوائد التأمين، أنه يساعدنا على مواجهة الأخطار التي يمكن أن يقابلها الشخص فجأة في حياته اليومية، حيث يساعد في التخفيف من آثارها السلبية، لأن شركات التأمين تتحمل العبء المالي الناشئ عن حدوث تلك الأخطار مقابل أقساط معينة.

وقد تم تطوير مجالات التأمين وتوسيعها لتشمل العديد من القطاعات المختلفة، مما يسمح للأفراد بالتأمين على صحتهم وسياراتهم وممتلكاتهم الأخرى، للتعامل مع العديد من الأخطار التي قد تواجه الأشخاص، مثل حوادث المرور والمرض والسرقة، وما إلى ذلك.

عوائد التأمين

وقال وليد حسن؛ المدير الإقليمي لوحدة الإنتاج بشركة مصر لتأمينات الحياة، أن أهم عوائد التأمين على الحياة المجتمعية للأشخاص تتركز في الحفاظ على مدخرات الأشخاص، والاستقرار المضمون للعمل لهم مع الفرص المتاحة لإدارة المخاطر بطريقة فعالة، فضلًا على حماية مستقبل الأفراد المالي وأسرهم، إضافة إلى أن التأمين يمثل استثمارًا مربحًا ومضمونًا، مثل غيره من أنواع الاستثمار، كما يسهل من فرص حصول الأفراد على القروض من البنوك.

وبيّن أن هناك فوائد نفسية أيضًا للتأمين، مثل طمأنينة الاستناد على مبالغ مالية أو تعويضات، في حالة التعرض للمخاطر المادية أو الصحية فجأة، حيث إن التأمين، مثلًا، يقدم تغطية النفقات الطبية الأساسية، كالكشوفات والأدوية للحصول على رعاية صحية أفضل، وتغطية النفقات ضد الأمراض الخطيرة ذات التكاليف المرتفعة للعلاج، أو تحمل جزء كبير من تكلفة الكثير من التحاليل الطبية.

وأشار إلى أن فوائد التأمين الطبي للنساء تتعدد أيضًا، لتشمل جزءًا كبيرًا من تكاليف الولادة، إضافة إلى أن بعض أنواع التأمين الطبي قد تشمل تغطية كل أو جزء من تكاليف الجراحات التجميلية، مثل جراحات التجميل والسمنة، وغيرها.

التأمين والخسائر المادية

وأوضح حسن، أن التأمين على السيارات، مثلًا، كنوع من الممتلكات، يقدم حماية للأفراد من الخسائر المادية في حالة وقوع أي ضرر على المركبة، كما يمنح التأمين تعويضًا عن مالك السيارة في حالة إصابة أحد الركاب لأي ضرر في حوادث الطرق، إضافة إلى تأمين السيارة ضد أي كوارث طبيعية، مثل السيول والزلازل والعواصف والحرائق.

ويعد التأمين على الممتلكات أحد أنواع التغطيات التي تشمل المحلات التجارية أو الممتلكات الخاصة، مثل المنازل والمكاتب والمباني، وتختلف فوائد التأمين على الممتلكات تبعًا لنوع الأشياء التي يغطيها التأمين.

والجراف التالي يوضح حصص أنواع التأمين الأعلى استخدامًا بين عملاء الشارع المصري:

وكشف المدير الإقليمي لوحدة الإنتاج بشركة مصر لتأمينات الحياة، عن شمولية التأمين لفوائد ومزايا تتضمن، مثلًا، التغطيات ضد السرقة وعمليات السطو، وكذلك ضد الحرائق الطبيعية وحرائق الماس الكهربي وغيرها، فضلًا على الحماية من الفيضانات والسيول والزلازل في بعض البلاد المشهورة بالتعرض لمثل هذا النوع من أنواع الكوارث الطبيعية.

واستطرد أن فوائد التأمين على السيارات وعلى المنازل والمحلات التجارية تتضمن تغطيات الحرائق التي تتضمن التعويض عن أخطار الحريق والتلفيات الناتجة عن الدخان والحرارة، مع التعويض أيضًا عن انفجارات الغاز المستعمل للأغراض المنزلية والتجارية في المحلات، كما يوجد تأمين ضد كسر الزجاج، وضد عمليات السطو.

وفسر أن التأمين ضد كسر الزجاج إنما هو تعويض لأصحاب المحلات التجارية والشركات عن الخسائر والأضرار المادية التي يمكن أن تلحق بالزجاج المؤمن عليه نتيجة حادث يؤدي إلى كسره، أو نتيجة خطأ من أحد الزبائن وعملاء المحلات التي تبيع منتجات زجاجية أو منتجات قابلة للكسر من محلات الكريستال وغيرها، على أن يكون التعويض فى حدود مبلغ وشروط وثيقة التأمين.

ختامًا، لا تعد أقساط التأمين نفقات شهرية تزيد من أعباء الأفراد والشركات المالية، بل إنها تحمل فوائدًا متعددة، باختيار التأمين المناسب للاحتياجات المستقبلية، إذ يمكن أن يساعد ذلك على تجنب النفقات غير المتوقعة التي لم تؤخذ في الاعتبار مستقبلًا دون التأثير على مدخرات الأفراد والمؤسسات الأساسية.