أقساط التأمين تسجل 19.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2023

ناهزت أقساط قطاع التأمين الإجمالية فى الفترة من (يوليو – سبتمبر) من العام الجارى 19.2 مليار جنيه تقريبا، مقارنة بما يقرب من 14.5 مليار جنيه، بذات الفترة من 2022، بمعدل نمو بلغ 32.1%.

وبينت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، في تقرير لها، إن إجمالى تعويضات شركات التأمين بلغت نحو 8.8 مليارات جنيه تقريبا، خلال الربع الثالث من العام الحالى، مقابل ما يقرب من 6.8 مليار جنيه، للفترة ذاتها من 2022، بمعدل زيادة 28.9%.

وسددت شركات التأمين تعويضات لعملاء “التجارى” بقيمة 8.1 مليار جنيه تقريبا خلال الربع الثالث من 2023، مقابل ما يقرب من 6.2 مليار جنيه، خلال الفترة ذاتها من 2022، بمعدل زيادة 30.6%.

وعوّضت شركات التأمين عملاء “التكافلى” بـ719 مليون جنيه تقريبا خلال الربع الثالث من 2023، مقابل ما يقرب من 640 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022، بمعدل زيادة 12.4%.

وحققت شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية إجمالى أقساط بفروع “التجارى”، بقيمة 17.2 مليار جنيه تقريبا فى الفترة من بداية يوليو إلى نهاية من العام الحالى، مقابل ما يقرب من 12.5 مليار جنيه، خلال الفترة ذاتها من السنة السابقة، بمعدل نمو 37.6%.

وحصدت أقساط التأمين التكافلى 1.9 مليار جنيه تقريبا بالربع الثالث من 2023، مقابل ما يناهز مليارى جنيه خلال ذات الفترة من العام الماضى، بمعدل انخفاض سلبى 3% تقريبا.

ومن الجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تصدر تقريرات متعددة تستعرض فيها أنشطة الأسواق المالية غير المصرفية والجهات ذات العلاقة بها والمتعاملين معها، وتعد “الهيئة” تلك التقارير بأبرز ملامح الأداء الرقابى والخدمى لمختلف إدارتها، وتشمل ملخص نشاط سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر.