أقساط التأمين تتخطى 54.9 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من العام

بلغت أقساط قطاع التأمين الإجمالية بأول 9 أشهر من 2023 (يناير – سبتمبر) 54.9 مليار جنيه تقريبًا، مقارنة بما يقرب من 42.2 مليار، بذات الفترة من 2022، بمعدل نمو بلغ 30%.

قالت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، في تقرير لها، إن إجمالى تعويضات شركات التأمين بلغت نحو 24.7 مليار جنيه تقريبا، خلال الـ9 أشهر من العام الحالى، مقابل ما يقرب من 19.7 مليار، للفترة ذاتها من 2022، بمعدل زيادة 25%.

وسددت شركات التأمين تعويضات لعملاء “التجارى” بقيمة 22.3 مليار جنيه تقريبا خلال الـ9 أشهر الأولى من 2023، مقابل ما يناهز 17.8 مليار، خلال الفترة ذاتها من 2022، بمعدل زيادة 25.8%.

وعوّضت شركات التأمين عملاء “التكافلى” بـ2.4 مليار جنيه تقريبا خلال الـ9 أشهر الأولى من 2023، مقابل ما يقرب من مليارين خلال الفترة ذاتها من 2022، بمعدل زيادة 17.8%.

وحققت شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية إجمالى أقساط بفروع “التجارى”، بقيمة 48.8 مليار جنيه تقريبا فى الفترة من بداية يناير إلى نهاية سبتمبر من العام الحالى، مقابل ما يقرب من 35.7 مليار ، خلال الفترة ذاتها من السنة السابقة، بمعدل نمو 36.4%.

وحصدت أقساط التأمين التكافلى 6.2 مليار جنيه تقريبا بالـ9 أشهر الأولى من 2023، مقابل ما يزيد عن 6.5 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام الماضى، بمعدل انخفاض سلبى 5.1%.

ومن الجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تصدر تقريرات متعددة تستعرض فيها أنشطة الأسواق المالية غير المصرفية والجهات ذات العلاقة بها والمتعاملين معها، وتعد “الهيئة” تلك التقارير بأبرز ملامح الأداء الرقابى والخدمى لمختلف إدارتها، وتشمل ملخص نشاط سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر.