أقساط التأمين تتجاوز 42.2 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2022

ارتفعت أقساط نشاط التأمين في الشهور الـ9 الأولى من 2022 إلى ما يقارب 42,2 مليار جنيه، بنسبة نمو 12.4% عن نفس المدة للعام السابق، التي سجلت 37,6 مليار جنيه.

وكشف تقرير الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية، والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية للعام الجاري، عن ارتفاع نسب التعويضات المسددة من قبل شركات التـأمين في الشهور الـ9 الأولى من 2022 إلى 19,7 مليار تقريبًا، بنسبة ارتفاع 18.1% عن نفس المدة من العام الماضي التي بلغت قيمتها 16,7 مليار جنيه تقريبًا.

وبلغت جملة أقساط نشاط التأمين المحصلة لـ”الممتلكات والمسئوليات” منذ بداية 2022 إلى سبتمبر ما شارف على 17,2 مليار جنيه، بنسبة نمو عن العام الماضي في نفس المدة بلغت 10.6%، حيث كان مجمل الأقساط مجاوزًا قيمة 15,5 مليار.

بينما ناهزت أقساط نشاط التأمين المحصّلة لـ”لأشخاص وتكوين الأموال” قيمة 25,1 مليار جنيه، بنسبة نمو وصلت إلى 13.7% عن العام الماضي الذي سجّل لنفس المدة من يناير إلى سبتمبر قيمة بلغت 22,1 مليار جنيه تقريبًا.

في حين سجلت التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات قيمة بلغت 7,6 مليار جنيه تقريبًا، وتشابهت القيمة في 2021 لنفس المدة.

وارتفعت قيم التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال إلى ما بلغ 12,2 مليار جنيه تقريبًا في الـ9 الأولى لـ2022، بنسبة تغيّر بلغت 33.1% عن العام الماضي، الذي وصل الإجمالي به لنفس المدة زيادة على 6,8 مليار جنيه.