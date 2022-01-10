أقساط التأمين المُحصلة تلامس الـ 41 مليار جنيه في أول عشرة أشهر من 2021

رفعت شركات التأمين العاملة في السوق المصرية، بتنوع أنشطتها سواء في الحياة أو الممتلكات، وبتعدد أنظمتها سواء التكافلية أو التجارية، رصيد أقساطها المُحصلة خلال الأشهر العشرة الأولي من العام الماضي 2021 – في الفترة من أول يناير حتي نهاية أكتوبر- لتلامس 41 مليار جنيه، مقابل 31.9 مليار جنيه تقريبًا في الفترة المقابلة من العام السابق 2020، بنسبة نمو تصل الي 28.5%.

24 مليار جنيه نصيب شركات تأمين الحياة من الأقساط المُحصلة

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، إستحوذت شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، علي النسبة الأكبر من الأقساط المحصلة، في الأشهر العشرة الأولي من 2021، البالغة 41 مليار جنيه تقريبًا، مستحوذة علي ما نسبته 58.6% بقيمة 24 مليار جنيه، مقابل 41.4% هي نصيب شركات تأمين الممتلكات من الأقساط المحصلة خلال نفس الفترة، بقيمة تلامس 17 مليار جنيه.

سوق التأمين تُحصل 3.4 مليار جنيه في شه أكتوبر الماضي منفردًا

في سياق متصل، بلغ رصيد الأقساط المحصلة بسوق التامين، في شهر أكتوبر الماضي منفردًا، ما يلامس 3.4 مليار جنيه، مقابل 2.8 مليار، تم تحصيلها في أكتوبر 2020، بنسبة نمو تصل الي 20.7%.

وتوزعت الأقساط التي تم تحصيلها أو سدادها من العملاء، في شهر أكتوبر الماضي، البالغة 3.4 مليار جنيه، بنسبة 57.9% لشركات تأمين الحياة، بقيمة تلامس ملياري جنيه، مقابل 1.4 مليار جنيه هي نصيب شركات تأمين الممتلكات من الأقساط المحصلة في الشهر ذاته، بنسبة 42.1%.

في سياق متصل، نجحت شركة أليانز لتأمينات الحياة مصر، في خطف المركز الثاني، بقائمة أعلي 10 شركات تحصيلًا للأقساط في شهر أكتوبر، علي حساب شركة مصر للتأمين، والتي كانت تتربع علي هذا المقعد طوال الشهور الفائتة.

ووفقًا لبيانات الرقابة المالية، بلغ نصيب شركة أليانز لتأمينات الحياة – مصر، من الأقساط المحصلة في أكتوبر الماضي 492 مليون جنيه، بحصة سوقية بلغت 14.49% لتحجز به المقعد الثاني، فيما تراجع ترتيب مصر للتأمين ، بين قائمة الشركات العشر الكبري، في مؤشرات تحصيل الأقساط لتحل في المركز الثالث، بحصة سوقية بلغت 13.81% بقيمة 469 مليون جنيه.

أليانز حياة تصعد للمركز الثاني بين قائمة الأعلي تحصيلًا علي حساب مصر للتأمين وتراجع حصة مصر حياة

من ناحية أخري، رغم تربع شركة مصر لتأمينات الحياة، علي قائمة أكبر عشر شركات تحصيلًا للأقساط خلال الشهور الماضية، وكذا في شهر أكتوبر الماضي، إلا أن حصتها السوقية نفسها تراجعت مقارنة بحصتها في شهر سبتمبر السابق.

ووفقًا لبيانات الرقابة المالية، بلغ رصيد مصر حياة من الأقساط المحصلة في أكتوبر الماضي 517.8 مليون جنيه، بحصة سوقية بلغت 15.24% ، مقابل ما يزيد علي مليار جنيه تم تحصيلها في سبتمبر السابق، استحوذت من خلالها علي حصة سوقية نسبتها 21.76%.

وتجدر الإشارة إلي أن الحصة السوقية من الأقساط المحصلة أو المُسددة ، لاتعني كفاءة شركة علي حساب أخري، في نوعية الخدمة المقدمة سواء إصدار التغطيات اوسداد التعويضات والمطالبات، ولكنها مرتبطة بجداول تحصيل الأقساط من العملاء، التي ترتفع في شهر وتنخفض في أخر وفقُا لطبيعة التغطيات التأمينية ونوعية العملاء أنفسهم.