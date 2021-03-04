أقساط التأمين التكافلي تنمو 50.6% وتعويضاتها ترتفع 70.2% في 2020 ( جراف)

كتب- ماهر أبو الفضل والشاذلي جمعة:

نجحت شركات التأمين، العاملة وفق النظام التكافلي- سواء تزاول نشاط الحياة أو الممتلكات- في زيادة معدلات نموها من الأقساط المحصلة خلال 2020 – خلال الفترة من أول يناير حتي نهاية ديسمبر- لتصل إلي 50.6% بقيمة 6.3 مليار جنيه تقريبًا، من إجمالي محفظة أقساط السوق البالغة 39 مليار جنيه.

6.1 % نسبة النمو في أقساط شركات التأمين التجارية أو التقليدية

وفي المقابل، رفعت شركات التأمين التجارية أو التقليدية، مُعدل نموها من الأقساط المُحصلة في 2020، لتصل الي 6.1% بقيمة 32.7 مليار جنيه ، من إجمالي أقساط السوق البالغة 39 مليار جنيه.

في سياق متصل، بلغت نسبة الزيادة في فاتورة التعويضات والمطالبات التي سددتها شركات التأمين التكافلي ، 70.2% بنهاية 2020، مقارنة بالعام السابق 2019.

1.7 مليار جنيه قيمة الزيادة في فاتورة التعويضات والمطالبات المُسددة خلال 2020

ووفقًا لبيانات الرقابة المالية، بلغ نصيب شركات التامين التكافلي ما يزيد علي 1.7 مليار جنيه، بنهاية 2020، من إجمالي فاتورة تعويضات السوق البالغة 19.4 مليار جنيه تقريبًا ، مقارنة بنصيبها- أي شركات التأمين التكافلي- من تعويضات 2019، بقيمة تزيد علي المليار جنيه، من إجمالي تعويضات السوق البالغة 17.7 مليار جنيه.

من ناحية أخري، شهدت فاتورة التعويضات والمطالبات التي سددتها شركات التأمين التجارية أو التقليدية، زيادة بنسبة 5.8% بنهاية 2020، مقارنة بـ 2019، لتتجاوز 17.6 مليار جنيه، مقابل 16.7 مليار جنيه تقريبًا، خلال عامي المقارنة.

وفي المُجمل، شهدت فاتورة التعويضات التي سددتها سوق التأمين، بتنوع أطيافها وتعدد أطرافها، زيادة بنسبة 9.6% بنهاية 2020، مقارنة بـ 2019، لتصل الي 19.4 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 17.7 مليار جنيه، خلال عامي المقارنة 2020 و 2019 علي التوالي.

الجراف التالي، يوضح حصة شركات التأمين التجارية والتكافلية ، من الأقساط المُحصلة في الفترة من أول يناير حتي نهاية ديسمبر 2020.

الجراف التالي، يوضح حصة شركات التأمين التجارية والتكافلية ، من الأقساط المُحصلة في الفترة من أول يناير حتي نهاية ديسمبر 2019.

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات التأمين التجارية والتكافلية ، من التعويضات والمطالبات المُسددة في الفترة من أول يناير حتي نهاية ديسمبر 2020.

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات التأمين التجارية والتكافلية ، من التعويضات والمطالبات المُسددة في الفترة من أول يناير حتي نهاية ديسمبر 2019.