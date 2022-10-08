أقساط التأمين التكافلي تنمو 102.8% خلال 7 شهور

تجاوزت الأقساط المحصَّلة للتأمين التجاري، منذ بداية 2022 إلى آخِر يوليو لنفس العام، 26.7 مليار جنيه، بزيادة نسبية عن 2021 للفترة نفسها بلغت 3.4%، حيث لم يتعدَّ المبلغ للفترة نفسها 25.9 مليار، بينما بلغت أقساط التأمين التكافلي منذ بداية 2022 حتى آخِر يوليو ما ناهز 5.1 مليار جنيه، في حين أن القيم المحصَّلة لتلك المدة من العام الماضي لم تتجاوز 2.5 مليار، بنسبة نمو إيجابية للعام الحالي بلغت 102.8%.

نمو أقساط التأمين التجاري والتكافلي خلال الـ7 شهور الأولى من 2022 بنسبة 12.2%

وقد نمَت قيمة الأقساط المحصَّلة عن التأمين بنوعيه التجاري والتكافلي، منذ بداية يناير إلى آخر يوليو 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة 12.2%، حيث جاوز في السنة الجارية 31.8 مليار جنيه، بينما في 2021 لم يتعدّ 28.4 مليار.

أما قيمة التعويضات المسدَّدة للتأمين التجاري، منذ بداية يناير الحالي إلى آخِر يوليو، فقد ارتفعت عن العام الماضي لنفس المدة بنسبة 17.6%، حيث بلغت في 2021 ما زاد عن 11.4 مليار، بينما وصلت في 2022 إلى ما يربو على 13.4 مليار.

ارتفاع تعويضات التأمين التجاري والتكافلي بنسبة 17.3% في الشهور الـ7 الأولى من 2022

في حين تخطّت التعويضات المسدَّدة للتأمين التكافلي للشهور السبعة الأولى من العام الحالي 1.5 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع 15.3% عن السنة الماضية التي لم تتجاوز القيمة بها 1.3 مليار.

وقد ارتفعت قيم تعويضات التأمين بنوعيه التجاري والتكافلي، في الفترة من يناير إلى يوليو من 2022، عما كانت عليه في نفس المدة من 2021 بنسبة 17.3%، بواقع لامس 15.1 مليار جنيه للعام الحالي، بينما لم يجاوز 12.8 مليار في السنة الماضية.