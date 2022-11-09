أقساط التأمين التكافلي تنمو بنسبة 102% بأول 8 شهور 2022 (جراف)

نمت قيم الأقساط التي حصلتها الشركات للتأمين التكافلي منذ بداية يناير إلى نهاية أغسطس 2022، لتصل بنسبتها إلى 102% تقريبًا، حيث زادت مما يقرب من 2,9 مليار جنيه لذات الفترة من العام الماضي إلى ما لامس 5,9 مليار لأول 8 شهور من السنة الحالية.

بينما بلغت قيم الأقساط المحصلة من قبل الشركات العاملة بالقطاع للتأمين التجاري في الفترة من بداية يناير إلى نهاية أغسطس للعام الحالي ما جاوز 31,6 مليار جنيه، بينما قلّت عنها في ذات الفترة من العام الماضي بنسبة 5% تقريبًا، حيث ناهزت القيمة 30,1 مليار.

ونمت قيم الأقساط المحصلة من قبل شركات التأمين التجاري والتكافلي في أول 8 شهور من العام الجاري ما جاوز 37,5 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع وصلت إلى ما زاد عن نسبة 14% عن ذات المدة للسنة الماضية، الذي وصلت قيم التحصيل به إلى ما ناهز 33 مليار.

وكان تقرير الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية لشهر أغسطس، والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية للعام الجاري، قد كشف عن أن قيمة الأقساط المحصّلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات قد أوشك على 2,8 مليار جنيه تقريبًا، بينما في أغسطس من 2021 كان قد جاوز قليلًا 1,6 مليار، وذلك ما يعني نموًا لتلك القيم بنسبة 76% تقريبًا عن العام الماضي.

والجراف التالي يوضح مؤشرات أقساط التأمين التجاري والتكافلي منذ أول يناير إلى نهاية أغسطس 2022 مقارنة بذات المدة من العام الماضي: