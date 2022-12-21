أقساط التأمين التجاري والتكافلي تنمو بنسبة 3% خلال سبتمبر 2022

زاد حجم الأقساط المحصلة للتأمين التجاري والتكافلي في سبتمبر 2022 ما ناهز 4,7 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 3% عن ذات الشهر لـ2021، الذي وصلت قيمة التحصيل به إلى ما لامس 4,6 مليار جنيه.

وكان تقرير الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية لشهر سبتمبر 2022 والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية للعام الجاري، قد كشف عن أن قيمة الأقساط المحصّلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات قد أوشك على 2 مليار جنيه تقريبًا، بينما في سبتمبر من 2021 كان قد بلغ 1,7 مليار جنيه تقريبًا، وذلك ما يعني نموًا لتلك القيم بنسبة 22% عن العام الماضي.

وبلغت قيم الأقساط المحصلة للتأمين التجاري في سبتمبر للعام الحالي والسابق ما زاد عن حاجز الـ4 مليارات، إلا أن النمو بدا سلبيًا، حيث بلغ 4,1 مليار جنيه لذات الشهر من 2022، بينما زادت عنها فيه من العام الماضي بنسبة 1.1% تقريبًا، حيث كادت أن تصل القيمة إلى 4,2 مليار جنيه تقريبًا.

بينما نمت قيم الأقساط المحصلة للتأمين التكافلي في سبتمبر 2022 لتصل نسبة تحسنها إلى 40%، حيث زادت من 641,8 مليون جنيه، بينما كانت في ذات الشهر من العام الماضي 458,5 مليون جنيه.

وبلغت قيم التعويضات المسددة من قبل الشركات العاملة بالقطاع للتأمين التجاري في سبتمبر 2022 ما ناهز 2,1 مليار جنيه، بينما قلّت عنها في ذات الفترة من العام الماضي بنسبة 18.6%، حيث وصلت القيمة إلى 1,7 مليار جنيه تقريبًا.

بينما ارتفعت قيم التعويضات التي سددتها الشركات للتأمين التكافلي في سبتمبر 2022 لتصل بنسبتها إلى 15.8% تقريبًا، حيث زادت مما يقرب من 183,6 مليون جنيه لذات الفترة من العام الماضي إلى ما لامس 212,7 مليون جنيه، لشهر سبتمبر من السنة الحالية.

وزادت قيم التعويضات المسددة من قبل شركات التأمين التجاري والتكافلي في سبتمبر من العام الجاري ما ناهز 2,3 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع وصلت إلى ما جاوز نسبة 18.3% عن ذات المدة للسنة الماضية، الذي وصلت قيم التسديد به إلى ما ارتفع قليلًا عن 1,9 مليار جنيه.