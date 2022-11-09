أقساط التأمين التجاري والتكافلي تنمو 23% خلال أغسطس 2022 (جراف)

زاد حجم الأقساط المحصلة للتأمين التجاري والتكافلي في أغسطس من العام الجاري إلى 5,7 مليار جنيه، بنسبة نمو وصلت إلى 23% عن ذات الشهر للسنة الماضية، الذي وصلت قيمة التحصيل به إلى ما كاد أن يلامس 4,6 مليار.

وبلغت قيم الأقساط المحصلة للتأمين التجاري في أغسطس للعام الحالي والسابق ما زاد عن حاجز الـ4 مليارات، إلا أن النمو ناهز 4,9 مليار جنيه لذات الشهر من 2022، بينما قلّت عنها فيه من العام الماضي بنسبة 16% تقريبًا، حيث كادت أن تصل القيمة إلى 4,2 مليار.

بينما نمت قيم الأقساط المحصلة للتأمين التكافلي لـ”أغسطس 2022″ لتصل نسبة تحسنها إلى 94,5%، حيث زادت من 797 مليون جنيه، بينما كانت في ذات الشهر من العام الماضي 410 مليونًا.

وكان تقرير الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية لشهر أغسطس، والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية للعام الجاري، قد كشف عن أن قيمة الأقساط المحصّلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات قد أوشك على 2,8 مليار جنيه تقريبًا، بينما في أغسطس من 2021 كان قد جاوز قليلًا 1,6 مليار، وذلك ما يعني نموًا لتلك القيم بنسبة 76% تقريبًا عن العام الماضي.

والجراف التالي يوضح مؤشرات التأمين التجاري والتكافلي بشهر أغسطس من 2022 و2021: